ISTINA JE, DOŠAO JE KRAJ! Razveli se, pa pomirili i dobili bebu - Jelena Gerbec sada definitivno stavila TAČKU na brak!

Bivša Zvezda Granda je sada definitivno stavila tačku na brak s bubnjarom.

Izvor: Instagram/jelena_gerbec_

Pevačica Jelena Gerbec 2020. godine pomirila se s mužem Vladanom Đorđevićem, od kojeg se 2019. razvela posle tri godine braka, a zatim su dobili i drugu ćerkicu.

Jelena i bubnjar su na "ludi kamen" stali 2016. godine, nakon tri godine odlučili su da na svoj brak stave tačku, ona mu se nakon toga vratila, a sada je definitivno kraj.

Vladan je obrisao sve fotografije sa Jelenom na svom Instagram profilu, nakon čega je i ona ponovila ovaj postupak, a ona je sada i potvrdila.

"Da istina je. Ipak je došlo do kraja. Stvarno ne bih previše da pričam o toj temi, ali kraj je, i to je to", rekla je Jelena.