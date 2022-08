SVE TO SADA RADI, ALI NE ZNAM DOKLE ĆE: Konstrakta nikad iskrenija pred kamerama - Imam 43 godine, NIKAKVA SAM PEVAČICA

Konstrakta je priznala neke stvari i još jednom pokazala koliko je "normalna".

Izvor: Lepa i Srecna

Umetnica Ana Đurić Konstrakta, koja je osim talentom za muziku, osvojila publiku i svojom iskrenošću i skromnošću, priznala je da ne zna koliko će se još baviti pevanjem.

Konstrakta nije pevačica po zanimanju, a iako se već godinama bavi muzikom, preko noći je postala slavna kada je pobedila na Beoviziji i otišla na Evroviziju da predstavlja Srbiju. Osvojila je visoko peto mesto, a popularnost i dalje traje.

"Kažu ljudi da sam ostala 'normalna', ali tek je prošlo nekoliko meseci od Evrovizije... (smeh) Mene dosad sva ova pažnja zabavlja, međutim, tu se postavlja drugo pitanje", rekla je Konstrakta.

"Pitanje je koliko će sve to mene da zabavlja. To pitanje postavljam sama sebi. Moja procena je da neće mnogo dugo. To je neka moja lična procena, a ko će ga znati... Nisam sigurna", iskreno je rekla.

"Ovako posmatravši, deluje da ono što ja radim, nastupi moji, da je to dosta subverzivno. S obzirom na to da ja nisam obrazovana muzički, da imam 43 godine, da nisam nikakva pevačica, da ti ljudi iza mene koji stoje nisu pravi horski pevači... Sve je to povezano, smisleno, sve to radi, ali za ubuduće ne znam", izjavila je Konstrakta na K1 televiziji.