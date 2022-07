KONSTRAKTA ODBILA SVE PONUDE! Umetnica ne želi da čuje za jednu vrstu posla - "Nisam gadljiva na pare, ali..."

Predstavnica Srbije na Pesmi Evrovizije 2022 u Torinu otkrila je kakve ponude je sve odbila nakon što je ostvarila veliki uspeh na popularnom muzičkom takmičenju.

Izvor: YouTube/Screenshot/ Eurovision Song Contest

Ana Đurić Konstrakta čiji je hit "In corpore sano" zaludeo svet i postao sve traženiji na svadbama, progovorila je o odbijanju velikih para koje su joj nudili u prethodnom periodu za reklamiranje različitih proizvoda.

"Stojim tanko sa reklamnim kampanjama. Tanko. Ne znam, ja nekako nisam ljubitelj advertajzinga (reklamiranja). Stvarno nisam. Najbanalniji neki primer... Evo, ova patika košta 100 dinara, recimo, a ja 70 plaćam taj advertajzing i to ubeđivanje da je baš to sjajna patika. Mene lično nikad niko nije ubedio da kupim nešto zato što je to rekao tamo neko, niti će. Jednostavno to kod mene ne radi, to ne podržavam", rekla je Konstrakta, ističući da sumnja da neko može da je ubedi u suprotno.

"Dobija sam ponude, jesam. Sve što sam dosad dobila sam i odbila. Nisam gadljiva na pare, kako da kažem... Prosto, ne ide mi se tamo. Ne ide mi se, ali videćemo, ako bude neka super prilika, onda da. Nešto sa humanitarnim karakterom. U svakom slučaju ja ne bih ubeđivala ljude da je neki proizvod baš strava", istakla je umetnica za "K1".

Podsetimo se Konstraktinog nastupa u Torinu!