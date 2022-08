BOŽE, HVALA TI NA HEJTERIMA, ŽELIM ZAUVIJEK DA IH IMAM! Pjevačica šokirala izjavom - "Pogađalo me, OSVIJESTILA sam se"

Rialda više ne reaguje na negativne komentare i priznaje da se nakon Zadruge osvijestila.

Izvor: Instagram/queenrialda

Pjevačica Rialda Karahasanović učestvovala je u Zadruzi kako bi je publika više upoznala, ali danas smatra da joj to i nije bilo potrebno. Tokom rijalitija se susrela s brojnim kritikama, ali te stvari je više ne dotiču i smatra da je dobro imati hejtere.

"Generalno, ljudi mene ili baš vole ili me ne podnose, i to je dobro! Hejteri su ozbiljna vrsta poremećenih ljudi, dokoni su i samo vise na društvenim mrežama, ali zaslužuju zahvalnost od svake osobe koja se bavi javnim poslom. Oni nam prvi daju preglede, dižu nam gledanost. Mislim, to su neuki ljudi, ali koliko god da me je pogađalo, u jednom momentu sam se osvijestila i rekla 'Bože hvala ti, želim zauvijek da imam tu nekolicinu ljudi'", priznala je pjevačica, koja svoju karijeru gradi bez ikakve žurbe.

"Tu su društvene mreže, uvijek si nekako tu. Nisi tu samo zbog pjesme, tu su i emisije, mnogo je lakše danas nego pjevačima koji su počeli pre više decenija. Internet nam mnogo znači, olakšano nam je da prezentujemo sve. Ne osjećam se ugroženo kada neko izbaci novu pjesmu, ima prostora za sve i uvijek mi je drago zbog drugih žena i njihovog uspjeha. One su mi inspiracija", izjavila je Rialda, a otkrila je i recept svog seksepilnog izgleda.

"Moj lični stav je da treba da ima malo seksepila, ali da sve bude s ukusom, ženstveno i privlačno. Koja je poenta ako je sve otkriveno? Ne osuđujem nikoga, jer se svako ponaša i oblači u skladu sa svojim karakterom. Kada imam nastup drugačji je stajling od gostovanja u emisijama, ali sve sa stilom", poručila je.

