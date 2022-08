SPAVAO NA STEPENICAMA, SAD DREMA U KAFANI! Nekada vrlo popularni pevač ŠOKIRAO - Tek da vidite šta drži u ruci! BLAM

Sejo Kačać svojevremeno je bio izuzezno popularni pevač čiji hitovi su se vrteli na svim radio i tv stanicama, a kako se piše on je sada doživeo veliki sunovrat.

Izvor: YouTube/ BN Music Official /printscreen

Sejo Kalač svojevremeno je završio i u hit filmu "Džet-set", a danas od te slave nisu ostali ni tragovi. Kažu da se odao alkoholu, upropastio karijeru, pa sad zapeva uglavnom u jednoj maloj kafani u Kninu, i to za honorar od 50 evra.

Sada se pojavio i snimak na društvenim mrežama na kojem se vidi kako drema u jednom restoranu, a ono što je držao u ruci šokiralo je sve!

Sejo je tokom "dremke" izvadio iz usta svoju zubnu protezu i sve vreme je držao u ruci.

Izvor: TikTok/screenshot

Veliki šok u javnosti svojevremeno je izazvala fotografija koja je postala viralna na društvenim mrežama, a na kojoj se Sejo mogao videti kako spava na stepeništu, navodno pod dejstvom alkohola. To je kasnije i sam priznao, gostujući u jednoj emisiji.

"Pevao sam za vreme praznika, gostovao sam za Božić, bilo je super. Društvo me je ostavilo da budem s njima još par dana, zapili se... Ostavili me do hotelske sobe, nije bilo ni metar, ja zaspao na hodniku hotela. Tu je soba, odmah iznad. Tri dana nismo stajali. Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuku, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je, tu je, živ sam i zdrav", priznao je tada Kalač.

Pevač se proslavio pesmama "Ala, ala", "Da li si me volela ili nisi" i "Kafanska pevačica", a poslednjih nekoliko godina retko šta se moglo čuti o njemu. Iako se njegove pesme i dalje pevaju na veseljima, on već, kako tvrde izvori, godinama vodi tešku bitku sa alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega.