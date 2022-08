POSLEDNJIH NEDELJA SE DOBRO SLAŽU! Kanje Vest spreman da PONOVO OSVOJI Kim Kardašijan - "Sve se više trudi oko nje!"

Svetski mediji pišu da je raskid Kim i Pita motivisao repera da ponovo pokuša da osvoji bivšu ženu.

Kim Kardašijan je nakon devet meseci veze odlučila da stavi tačku na romansu sa 13 godina mlađim glumcem Piom Dejvidsonom, a nakon što su otkriveni razlozi, strani mediji starletino ime ponovo spajaju sa bivšim suprugom.

Reper Kanje Vest je, čini se, jedva dočekao vesti o raskidu bivše supruge i Pita, te na sve načine pokušava da je nagovori da odustane od razvoda.

Podsetimo, Vest je stalno pokušavao da sabotira njihovu vezu javno omalovažavajući dečka svoje bivše supruge, a sada se fokusirao na to da slavnu starletu ponovo osvoji.

"Ovaj raskid je podsticaj Kanjeu da se više trudi i ponovo pridobije Kim i natera je da odustane od njihovog razvoda. Mesecima joj je govorio da njoj i Pitu nije suđeno. I iako Kanje nije bio Pitov najveći obožavatelj, poslednjih nedelja se fokusirao na to da pokaže Kim da su čvrsta porodica", rekao je izvor za strane medije.

"Kim se dosad jednostavno fokusirala na to da Kanje bude najbolji otac. Ona će uvek obožavati Kanjea i ceniti ga kao oca njihove dece, ali moraće da uloži velik napor da je ponovo osvoji. On ne misli da je to nemoguće. Poslednjih nedelja su se jako dobro slagali", dodao je izvor.

Ipak, prijatelj blizak Kim Kardašijan rekao je da ona ne namerava da se vrati bivšem mužu.

"Malo je verovatno da će se predomisliti oko razvoda. Rešili su pitanje zajedničkog roditeljstva i ona to ne želi da pokvari. Kim oseća da ima kontrolu nad svojim životom više nego ikad pre. Nemojte se iznenaditi ako se opet pojavi s mlađim muškarcem", rekao je.

Ovako je Kim prvi put uhvaćena sa, sada već bivšim dečkom, Pitom Dejvidsonom: