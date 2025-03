Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da niko iz te stranke nije bio upoznat sa namjerom premijera Milojka Spajića da potpiše sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti na pitanje kako su glasali, pojasnio je da u Vladi nema glasanja, već da se izuzimaju mišljenja.

"Pošto je postojao okvirni sporazum, kolega (potpredsjednik Vlade Milun) Zogović i koleginica (ministarka saobraćaja Maja) Vukićević su glasali za taj okvirni sporazum, a za ovaj sporazum koji je uslijedio nakon toga je koleginica Vukićević izuzela mišljenje, a kolega Zogović glasao za sporazum, jer je mislio da se oslanja na osnovni sporazum koji je usvojen. Međutim, mi smo danas imali novi zaključak Vlade, gdje su čitava ta zakonska procedura i ocjenjivanje čitavog tog sporazuma prebačeni na Skupštinu i na taj način se makar eliminisala jedna misterija. Mi do jutros nismo znali da li će to biti u nadležnosti odlučivanja Skupštine ili ne i smatrali smo da je to vrlo problematično".

Kaže da u parlamentu i prije nego što to dođe na dnevni red Skupštine treba povesti ozbiljnu javnu raspravu, kako bi se na pravi način donijela odluka dominantno u interesu naše države, prenose Vijesti.

Novinar je podsjetio da je MANS iznio sumnju u zakonitost postupka, tvrdeći da se omogućava da se državno zemljiše prodaje ili izdaje kroz direktne dogovore iza zatvorenih vrata, bez tendera i javnih poziva.

"To piše u sporazumu i meni je taj dio problematičan. Ako izuzimate dio najvažnije zakonske regulative, onda je neophodno da dobijemo objašnjenje zbog čega je to tako. Takođe nam je problematično što bi zakup trebalo da bude na 99 godina, po Zakonu o državnoj imovini mislim da to ne postoji kao zakonska mogućnost", istakao je Knežević.

Kaže da Spajić, nakon što se vrati iz UAE, treba da razgovara sa liderima parlamentarne većine ili "liderima političkog života".

"Ne želim da se pomisli da je DNP protiv bilo kakvih investicija, posebno investicija koje bi kroz dugoročan vremenski period mogle da utiču na razvoj Crne Gore. Želimo da nam se prije izjašnjenja otklone sumnje - zašto se izbjegava domaće zakonodavstvo, zašto bi to išlo na 99 godina, meni je to neprihvatljivo... Postajemo kolonija određenih korporacijskih i konzorcijumskih interesa. Želimo da vidimo koji bi sudovi bili nadležni u slučaju spora, kakav bi interes imalo lokalno stanovništvo", rekao je Knežević, prenose Vijesti.

Upitan zašto se toliko ubrzala procedura, kaže da je to pitanje za Spajića.

"Očekujem da se neko oglasi i iz Demokrastke partije socijalista, makar počasni predsjednik DPS-a i kaže da li on podržava ovo ili ne, i to bi meni pomoglo u nekim razjašnjenjima, koja ću, nadam se, dobiti i od premijera".

Knežević je, na pitanje kako će DNP glasati kad dođe na red pitanje davanje aerodroma pod koncesiju, rekao da ovako predložen Zakon o koncesijama neće prihvatiti, prenose Vijesti.

"Mijenja se koncesiona naknada koja je bila 70 odsto u korist opština, a 30 odsto u korist države, a sad je 80 odsto u korist države, a 20 odsto u korist države, to bi bilo pogubno za Opštinu Zeta".

Kaže da očekuje podršku koalicionog partnera, Nove srpske demokratije, a smatra da bi DNP trebalo da podrže i drugi iz vlasti - Demokrate i Pokret Evropa sad.

"Naši ministri su izuzeli mišljenje, apelujem na kolege iz parlamentarne većine da ovo ne rade, plašim se da će doći do ozbiljne radikaliacije na području Zete i Tivta".

Kaže da je spreman da sa građanima "štiti interese tog područja, po cijenu radikalizacije".

"Da li će to biti blokada aerodroma, da li ćemo zauzeti avione, vidjećemo. Ako neko misli da Zeta i dalje treba da bue neko eksperimentalno područje za ubiranje para, a da najmanje novca ide u tu opštinu, onda je u grdnom problemu."

Knežević je poručio da će se DNP, na osnovu kako se njihove kolege iz parlamentarne većine budu odnijele prema Zakonu o koncesijama, odnositi prema ostalim zakonskim predlozima koji dolaze iz Vlade. "S toliko snage koliko imamo, štitićemo principe do kraja".

"Taj sporazum je direktno usmjeren protiv Srbije, a odmah nakon toga i protiv Crne Gore. Smatram da to treba da bude naš imperativ. Ta priča da smo članica NATO-a i da nas niko neće dirati - i Hrvatska i Albanija su članice NATO-a, zašto oni to sad rade? Gdje je najveća vojna baza u Evropi - Bondstil baza na Kosovu i Metohiji. Mi se sad pravimo da ne vidimo da se prave vojni savezi protiv pravoslavaca na Balkanu, kao što su i ove obojene revolucije koje su krenule od Gruzije, Slovačke, Mađarske, Srbije, evo i Republike Srpske", kazao je Knežević u razgovoru za Njuzmaks Balkan.

Tvrdi da predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković zajedno sa bivšim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem "učestvuje u igri sabotaže crnogorskog evropskog puta".

"Andrej Plenković je zajedno sa Đukanovićem doprinio da se ne zatvori ono 4. poglavlje, doprinio je da Andrija Mandić, Aleksa Bečić i ja budemo proglašeni za persone non grata. Sve ovo što sad izjavljuje (hrvatski šef diplomatije Gordan) Grlić Radman je ustvari trbuhozborenjem Andreja Plenkovića", smatra lider DNP-a, prenose Vijesti.