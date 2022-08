MAJKA KIKE ĐUKIĆ OTKRILA NEPOZNATE DETALJE! Nataša slomljena zbog smrti ćerke - "Drugarica je dala LAŽNU IZJAVU!"

Nataša Đukić, majka preminule Kristine Kike Đukić, na Kurir televiziji o nepoznatim detaljima smrti mlade gejmerke.

Majka jutjuberke Kristine Kike Đukić (21) koja je prije osam mjeseci pronađena mrtva u stanu nedavno je prvi put progovorila za medije i u svojoj velikoj ispovjesti otkrila nepoznate detalje o ovom slučaju.

Više javno tužilaštvu u Beogradu utvrdilo je da smrt jutrjuberke nije nastupila nasilno, a njena majka Nataša Đukić reagovala je na odluku tužilaštva i ne može da se pomiri s Kikinom smrću, jer smatra da su okolnosti pod kojima je umrla njena ćerka nerazjašnjene.

Nataša je ovim povodom gostovala u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, te navela da njene sumnje ne bi bile tolike da je, kako tvrdi, bar nešto dobila od tužilaštva.

"Ovo možda ne bih ovako transparentno objavila da sam ja bar nešto dobila od tužilaštva. Nisu mi dali nikakav zvaničan dokument, niti su mi vratili telefon. To je izazvalo takvu bujicu u meni da sam ja to morala da uradim. Sve mreže je meni Kika otvarala i sve šifre su u dnevniku koji je nestao", rekla je Kikina majka.

Ona se dotakla i priče da je Kika dva puta skakala sa mosta:

"Kika je bila trećina mene. Zamislite da djevojka te konstitucije samo jednom skoči sa mosta. Da li bi preživjela? Kamoli da je dva puta skočila. Da je ona jednom skočila, pa to ne bi brujala samo Srbija, već cio svijet. Kika je radila lajvove sa cijelim svijetom i svi su nakon njene smrti slali telegrame saučešća. Niko ne vjeruje da je Kika digla ruku na sebe. Ja ne znam koji je to bolestan um mogao da izjavi da se Kika dva puta bacila sa mosta. U videu sam lijepo objasnila da je Kika posle mnogo svađa sa dečkom rekla da će skočiti sa mosta. Sada zamislite, Kika je dva i po sasta stajala na mostu i čekala ga da dođe. Rekla mu je uzmi taj telefon koji stoji da ga ne bi uzeo neko drugi. Ko hoće da se ubije, taj to ne nagovještava. Ona je dva i po sata čekala da on dođe. Kada je došao nazvao je mene i otišli su u bolnicu. Kika je istog momenta rekla doktorki da nije imala namjeru da se ubije, već je samo htjela da on dođe", rekla je Kikina majka.

Takođe, Nataša Đukić smatra da je njena drugarica kriva za cijelu tu priču.

"Ta cijela interpretacija potiče od njene drugarice koja ne samo da meni nije ništa javila, već je i u tužilaštvu dala lažnu izjavu. Da je ona meni javila istog momenta da Kiki nije dobro, a da sam ja odgovorila da je meni danas rođendan i da mi ne pada napamet da idem. Možete sad da zamislite u očima javnosti koji sam monstrum od majke. Neko mi saopštava da mom djetetu nije dobro, a ja ne mogu da idem jer slavim rođendan. Kada sam pitala tu drugaricu kada mi već nije javila u 5 ujutru, zašto mi onda nije javila u pola 1 kada me je zvala i čestitala mi rođendan. Ona je na to odgovorila da se ne sjeća ničega od šestog", objasnila je Nataša.

Kikina majka se osvrnula i na masnicu koju su vidjele njene ćerke tokom prepoznavanja.

"Kika je preminula 8. decembra između 15 i 17 časova. Uviđaj je završen uveče oko 23 sata. Obdukcija je rađena 10. ujutru, a sahrana je bilo 14. decembra. Na prepoznavanje su otišle moje ćerke Ivana i Jelena. Tek uoči pola godine, Jelena je došla iz Crne Gore i rekla mi je da Kika nije ličila na sebe i da je ispod lijevog oka bio odraz pesnice. Masnica je bila ispod desnog oka. Koji je poriv inspektora koji je pred desetoro ljudi rekao da nema kamera za video nadzor ili ove drugarice koje je slagala", rekla je ona.

"Jedino što je Kika koristila i probala jeste skank. Kika je 2019. godine dobila da 2 puta dnevno uzima bromazepan po 3 miligrama. Sve zbog onoga što se dešavalo te i sledeće godine sa Bogdanom Ilićem odnosno Baki Prasetom. Odakle ekstazi u njoj. Ja sam znala kada je prvi put spavala sa dečkom ili kada je prvi put smotala. Nikakvih tajni nije bilo", završila je Kikina majka.

