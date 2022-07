Baka Prase je na svom kanalu objavio da Kika nije napisala svoje oproštajno pismo.

Izvor: Instagram/printscreen/kikax3/YOutube//Baka Prase/screenshot

Baka Prase je na svom Jutjub kanalu poručio da se Kika nije ubila, a da njena majka sve do sada nije mogla da oprosti njemu za sve ono što se desilo između njene kćerke i popularnog jutjubera. Vidno potrešen novim saznanjem, Baka Prase je poručio da postoji niz nelogičnosti u vezi sa Kikinim oproštajnim pismom.

"Detalj koji nisam primjetio, a na koji mi je Nataša skrenula pažnju, ona mi je potvrdila, dala dokaze, pokazala slike. Ja sam rekao da je greška, što se to pominje na kraju videa, jer je to tako jeziva informacija, kad sam to vidio naježio sam se od glave do pete. Bilo je nepojmljivo, ali tako jeste, a to je da je Kika preminula između 3 i 5 sati popodne 8. decembra, a njeno oproštajno pismo koje je napisano na notpedu na njenom kompjuteru je napisano 9. decembra malo prije 1 ujutru, to pismo je napisano više od sedam sati nekon njene smrti", rekao je Baka Prase.

Baka Prase o Kiki Izvor: YouTube/Baka Prase

"Neko je morao to da napiše, neko je morao da bude u stanu, pored tijela i da piše oproštajno pismo. Prioritet je bilo da se napiše pismo, umjesto da se nađe pomoć. Koja normalna osoba objavljuje stori na Instagramu preminule i kaže ja sada vodim Instagram i taguje se na Instagramu preminule. I krene da kači sadržaj i osuđuje mene za to što se desilo", dodao je on.

"Nikad nisam pričao o tome. To držim u sebi poslednjih osam mjeseci, neći da iznosim nikakve detalje i činjenice jer to nije na meni da radim. Cijela situacija nije normalna, je bolesna, i naravno uz malo truda i uz prave veze, mjenja se priča. Daju se lažne izjave, da se zataška istina. Vremenom se sve pokaže kako jeste. I ta ista osoba nije htjela da da majci preminule osobe šifru od Instagrama četiri mjeseca. Šta je ta osoba htjela da sakrije? Da postigne, da obriše.. Možda je sa Instagrama nešto moglo da pomogne istrazi i policiji. Kao izgubila šiftru i onda posle magično je pronašla posle četiri mjeseca", rekao je on.