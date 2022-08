TEK NEĆE MOĆI DA SABERU NAŠE BOGATSTVO! Lepa Brena uskoro pokreće NOVI BIZNIS - "Radi se puno i pametno se ulaže"

Lepa Brena i Boba Živojinović uskoro pokreću novi biznis, a pevačicu ne dotiču razna nagađanja o njihovoj imovini i bogatstvu.

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Lepa Brena je jedna od najvećih zvezda s ovih prostora, te ne čudi da se o bogatstvu nje i njenog supruga Bobe Živojinovića često nagađa i piše.

Vrednu imovinu i pune bankovne račune stekli su zahvaljujući uspehu u svom poslu, a iako su se u medijima često našli i tekstovi koji nisu istiniti, Brena priznaje da na to odavno ne obraća pažnju.

"Ja da sam razmišljala o svemu tome šra me nervira u poslednjih 40 godina, ja bih završila na klinici za mentalno problematične osobe. Medijima dozvoljavate da zadiru u vaš džep do nekih granica. Ali oni to ni sami ne mogu da saberu, pa ja to gledam kao neki vid zabave za njih", nasmejala se Brena.

Najavila je i to da će u narednom periodu njeno bogatstvo još umnožiti zbog privatnog biznisa koji pokreće, a poznato je i da se njeni sinovi bave biznisom.

"Tek neće moći da saberu! (smeh) Radi se puno i pametno se ulaže. Naša deca su porasla, to su sad muškarci koji se takođe bave biznisom i na to sam izuzetno ponosna", izjavila je Lepa Brena, koja i ovo leto sa suprugom provodi na Hrvatskom primorju, krstareći luksuznom jahtom.

