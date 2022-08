ŽIKA POKAZAO NOVU DEVOJKU, BIVŠA PROGOVORILA O NJEGOVOM SINU! Istina o odnosu Dajane i Andrije - "Zaslužuje poštovanje!"

Dajana Paunović otkrila kakav odnos ima sa prvim sinom svog bivšeg supruga Žike Jakšića.

Voditelj Žika Jakšić nedavno je uhvaćen u društvu prelepe brinete, a nedavno je otkriveno da je reč o Tijani Mijajlović, bivšoj supruzi nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nikole Mijailovića.

I dok kadrovi sa proslave na kojoj su zajedno uhvaćeni i dalje kruže po medijima, Žikina bivša supruga, pevačica i voditeljka Dajana Paunović otvorila je dušu i iskreno govorila o porodičnim odnosima.

Ovom prilikom Dajana se dotakla Žikinog starijeg sina Andrije koji godinama živi u Nemačkoj i otkrila kako se on slaže sa njom, ali i njihovim sinom Dušanom.

"Andrija je predivan, mlad čovek, vaspitan, obrazovan, koji Dušana obožava kao i on njega. Volim što imaju jedan drugoga, što se poštuju i vole i što Dušan iako je mali nikada Andriju nije posmatrao kao nekoga ko nije deo njegovog života, uprkos tome što godinama on nije živeo u Srbiji i zbog posla nije svakodnevno prisutan. Drago mi je da moj sin ima brata na kog znam da uvek može da se osloni i da će mu on biti podrška za ceo život", počela je priču Paunovićeva za Story, pa nastavila:

"Andriju izuzetno cenim i poštujem, to je brat moga sina, ali i da nije zaslužuje svako poštovanje jer je kvalitetna ličnost", zaključila je.

