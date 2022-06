MUVAO MIRU ŠKORIĆ I BANKROTIRAO! Žika Jakšić se nije proslavio - "Mogao je da prođe slomljene glave ili noge"

Popularni voditelj i kreator emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić važi za velikog zavodnika, ali jednu pevačicu nije uspeo da osvoji.

Žika Jakšić danas uživa u ljubavi s lepom brinetom i bivšom ženom nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nikolom Mijailovićem s kojim ima sina, Tijanom Mijajlović.

Voditelja je uvek bio glas da je veliki zavodnik, međutim Miru Škorić nije uspeo da osvoji. Žika je u mladosti pokušao da osvoji pevačicu, međutim njegov pokušaj je prošao neslavno.

"Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu 'Ritam srca'. On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat", ispričala je Mira Škorić jednom prilikom.

Žika je priznao da dok je bio u braku sa suprugom Snežanom imao je težak period kada mu je propao posao i bakrotirao je, a onda je sve krenulo nizbrdo.

"Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim", ispričao je voditelj jednom prilikom i otkrio da je nakon toga došlo do razvoda braka koji je već bio poljuljan.

Iako se trudi da svoj privatni život krije daleko od očiju javnosti Žika je javno priznao da je bio u vezi sa Slavicom Ćukteraš, te da ga za nju vežu lepe uspomene.

Voditelj Granda sa prvom suprugom Snežanom ima sina Andreja, a sa TV voditeljkom Dajanom Paunović sina Dušana. Žika je u odličnim odnosima s obe biše supruge.