SADA JE ESTRADNA BOMBA, A OVAKO JE IZGLEDALA PRE SAMO PAR GODINA! Stare slike Teodore Džehverović, evo šta je OPERISALA

Teodora Džehverović danas važi za jednu od najzgodnijih pevačica za čijim oblinama muškarci lude.

Pevačica danas pleni svojim izgledom, a nedavno je sve iznenadila kada je fanu na nastupu polomila telefon, te mu se javno pred svima obratila. Teodora Džehverović prvi put se na javnoj sceni pojavila sa samo 17 godina.

Karijeru je započela je 2014. godine, kada se prvi put pojavila u takmičenju "Zvezde Granda". Predstavila se poznatom baladom "Ti si želja mog života", a iz žirija su je bodrile mama, tetka i njen tadašnji dečko.

Ipak najveću slavu postigla je tek nakon učešća u Zadruzu, a po izlasku iz Bele kuće u Šimanovcima Teodora se ozbiljnije posvetila muzičkoj karijeri i od tada ne prestaje da puni klubove i niže hitove. Pevačica danas uživa u vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, a svoju ljubav ne kriju od javnosti.

Ono što su mnogi uočili je da se Teodora za osam godina, otkako se prvi put pojavila u medijima, drastično promenila. Džehverovićeva se podvrgla i pojedinim estetskim zahvatima, kako bi korigovala sve nepravilnosti kojima nije bila zadovoljna.

Osim korekcije grudi, Teodora je znatno uvećala usne, a jednom prilikom priznala je i da je operisala uši.

"Zašto da ne pričam da sam operisala uši i zašto da ne kažem ako sutra uradim i grudi, bilo šta?! Zašto da ne kažem da sam to uradila? To je sastavni deo života jedne devojke, pa i muškaraca. Ako nismo zadovoljni, sasvim je u redu da nešto malo doradimo, a ja sam odmalena videla da sam klempava i to sam želela da korigujem, pre svega jer sam znala da ću se baviti ovim poslom", rekla je Džehverovićeva pre ulaska u rijaliti.

Teodorine stare fotografije upravo zbog toga često izazovu lavinu komentara na društvenim mrežama, a iako su mišljenja o njenom izgledu podeljena, mnogo je onih koji se slažu da, za razliku od njenih brojnih koleginica, Džehverovićeva nije preterala kada su estetski zahvati u pitanju.

Pogledajte Teodoru tokom učešća u takmičenju "Zvezde Granda":

A evo i novih slika kojima je "zapalila" mreže!

