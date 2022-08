USLUŽITE ME KAO ČOVEKA! Jovana Jeremić ovo ne podnosi, poslala poruku PRODAVCIMA - "Znam da budem jako NEZGODNA"

Jovana Jeremić oglasila se na društvenim mrežama i poslala poruku svim prodavcima.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jovana Jeremić postala je jedna od najpopularnijih voditeljki u regionu, a njene izjave i komentari o "vrućim" temama privlače veliku pažnju javnosti.

Neki je manje, neki više vole, ali jedno je sigurno Jovana ne ostavlja nikoga ravnodušnim, te privlači veliku pažnju gde god da se pojavi te je brojni fanovi saleću čim je ugledaju.

Iako velika popularnost uglavom svima godi, nekad može i da bude opterećenje. Jovana se trudi da sve obožavaoce ispoštuje, ali je sada ipak zamolila prodavce da je usluže "kao čoveka", ne zvezdu, kada uđe u prodavnicu, jer je ona "jedna od njih".

Izvor: Instagram/jeremicjovana

"Apelujem na sve ljude u prodavnicama hrane, restoranima, apotekama, svi prodavci da ne padaju u trans kada ih pozovem za uslugu koju uredno platim. Ja sam normalna osoba. Jedna od vas. Ako želite da se osećam lepo, uslužite me kao čoveka, ne kao Jovanu Jeremić, jer to počinje ozbiljno da me opterećuje. Ne podnosim histeriju i padanje u trans. Tada znam da budem jako nezgodna i negativna! Hvala na razumevanju, jer i ja sam samo čovek", poručila je Jovana putem Instagrama.

