MUŽ JE VARAO DOK JE BILA U ZADRUZI, SAD JE I ZVANIČNO RAZVEDENA! Pevačica otkrila detalje i evo šta je poručila BIVŠEM

Ivana Šašić je sada konačno i razvedena žena, a razvod je zatražila nakon što ju je muž prevario sa starijom ženom.

Izvor: Instagram/ivanasasic1

Nakon što je saznala da ju je muž prevario s 14 godina starijom ženom, pevačica Ivana Šašić je odmah podnela zahtev za razvod braka i od juče je zvanično razvedena.

Ivana je bivšeg muža Bojana Simića uhvatila u prevari nakon čega je presekla i prekinula svaki kontakt s njim, a priznala je da njihov brak nije bio savršen.

"Završili smo i to. Sporazumni razvod braka, tako je najbolje. Ostali smo u okej odnosima, ne mrzim ga, a njegova greška je dovela do ovoga gde smo sada", rekla je Ivana, pa otkrila i da je on pokušavao da se pomire, ali bezuspešno.

Podsetimo, prevario ju je dok je ona bila u Zadruzi i nije ni slutila šta se napolju događa. Ivana s Bojanom nema dece ni zajdničke imovine, dok iz prvog braka ima dvoje dece.

"Verovala sam slepo.Sada mu ništa ne verujem i to je jedan od najvećih razloga za kraj braka. Ja sa nekim činjenicama ne bih mogla da živim. Želim mu svu sreću. Ljubav je nešto najlepše, a ja sam u fazi da me ta tema ne zanima. Potreban mi je moj mir", poručila je.