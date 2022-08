IZGOVORILA JE JEDNU OZBILJNU LAŽ! Aco Pejović odbrusio na pitanje o Ceci, svi u šoku - "Ako se ona ičega plaši..."

Aco Pejović komentarisao Cecinu izjavu za medije.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je za medije priznala da li se plaši ajkula, a njenu izjavu sada je komentarisao kolega Aco Pejović koji sa pevačicom godinama neguje prijateljski odnos.

Pevač nije krio da je šokiran Cecinim priznanjem da se plaši ajkula, a na njenu izjavu je imao reakciju koja je iznenadila sve.

"Svetlana se plaši ajkula?! Zamisli to da se Svetlana plaši ajkula... To je, vidi... Ako je ikada izgovorila laž, to je ta laž, da se Svetlana plaši ajkula, odnosno moja sestra Ceca!", započeo je, pa nastavio:

"Ako je nju išta u životu plašilo, to je bilo nešto drugo, ajkule nisu plašile, bilo kako u životu. Mislim da je izgovorila jednu ozbiljnu neistinu, ili laž, kako god njoj odgovara", ispalio je on u emisiji "Premijera vikend specijal".

Potom priznao i da li se on boji ajkula.

"Ja se ne plašim ajkula, nekako se plašim duboke vode", kaže Pejović.