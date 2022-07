AKO UĐETE U TO BLATO I VI STE SVINJA: Ceca Ražnatović raspalila - "Da se svađam s ludacima koji bi 5 minuta slave?!"

Svetlana Ceca Ražnatovićima o izjavama "za koje bi joj trebalo čitav dan da se oglašava"

Izvor: Instagram/cecaraznatovic

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o netačnim informacijama koje se pojavljuju o njoj, i otkriva da postoji razlog zašto se nikada nije svađala.

"Čovjek se nikada ne privikne sto posto da čita o sebi neprovjerene informacije. Po čitav dan bih morala da demantujem i prećutkujem ludacima koji koriste 5 minuta slave i zloupotrebljavaju to što su nekada u životu imali prijateljski odnos sa mnom", rekla je Ceca i nastavila:

"Nisam žena koja voli da se svađa, prosto se ponašam dovoljno dostojanstveno da to istrpim. Jer kada vas neko uvlači u blato, niste bolji od njega. Čim uđete u to blato, evidentno je da ste svinja kao i on. A ja nisam svinja već žena koja je lijepo vaspitana. Ako želite da se izdignete, dovoljno je da ne ulazite u njihovo vrzino kolo".

Ražnatovićka se našla nedavno na meti kritika nekadašnjeg saradnika, kreatora Saše Vidića, koji ju je u jednom intervjuu nazvao "crnom udovicom".

Modni kreator istakao je da Ceca nakon smrti Arkana nije mogla da se druži sa akademicima, već sa kriminalcima.

"Voli taj kriminal, želi da bude mračna princeza. I taj femili odnos, svi smo zajedno, svi u istoj kući. Ima napuljski sindrom. Mislim da Ceca više ne vodi Arkanove poslove. Koliko znam kupio joj je fudbalski klub i nekoliko lokala u Knezu. Imala je mnogo para, kupila je kuću da joj država ne bi sve uzela. Narod je jako nepismen, zato je voli", rekao je Vidić.