CECA JE NAPISALA STIHOVE NJENIH NAJVEĆIH HITOVA! Oprobala se kao tekstopisac, a ona će joj uvek nedostajati - Teško je!

Malo kome je poznato da se Ceca Ražnatović oprobala u ulozi tekstopisca, te da je napisala stihove za neke od njenih najvećih hitova.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Svetlana Ceca Ražnatović je otvorila dušu o tekstovima i pokojnoj Marini Tucaković, a priznala je i da album ne izdaje jer vlada autorska kriza na estradi, ali i zbog još jedne stvari.

Ona ni sa kim još nije dovoljno povezala kao sa Marinom Tucaković, ali gaji nadu da će se neko takav uskoro pojaviti.

"Teško je otkako nas je Marina napustila jer ja sam navikla na taj stil pisanja. Navikla sam na poruku koja se šalje kroz tekst, ona daje život toj melodiji, ona je smisleno pisala i tačno je znala koja je to meta, šta želi da kaže i jako je teško otkako je nema... Ja se nadam, optimista sam, da ću napraviti tu neku emotivnu konekciju posle nje da probam da uradim nešto što sam radila svih ovih godina s Marinom. Mi smo bile veoma povezane, ali opet kažem, optimista sam, možda ću sa nekim opet naći taj neki sklop energije da se poklopi da napravimo nešto dobro", rekla je Ceca na temu autrske krize i manjka hitova.

Ceca je otkrila i da se čak ona sama u nekoliko navrata oprobala kao tekstopisac, pa navela nekoliko njenih najvećih hitova u kojima je učestvovala što se samog teksta tiče.

"Već sam ja pisala 'Pustite me da ga vidim' i napisala sam deo u pesmi 'Beograd' - 'ovo sećanje ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me', onda sam napisala drugu strofu za pesmu 'Oproštajna večera'. 'Pustite me da ga vidim sama', a ovo ostalo sam s Marinom, a u pesmi 'Isuse' reči 'ajde, bre, daj ne laži me' su neki poistovećivali da se ja obraćam Isusu, gluposti, ja se obraćam liku pesme, ne Isusu. Ali da vam kažem nešto iskreno, ne volim tu vrstu eksperimenta, mogu neki mali izlet da napravim, ali uz konsultacije. Ja sam više za to da se sve da profesionalcima i da svako odradi za šta je talentovan, a ja znam da pevam, znam da dam emociju", otkrila je Ceca.

Marina Tucaković bila je naš najpoznatiji kompozitor, a preminula je 19. septembra 2021. godine u 68 godini, nakon duge i teške borbe s karcinomom. Marina je sahranjena na Novom Groblju u Beogradu gde je izbio skandal kada je njen sin zamolio da Ceca ne prilazi grobu.