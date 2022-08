MILJANU SU PRE OPERACIJE VRATILI IZ TURSKE! Sada se BORI za život, a evo šta je prethodilo njenom TEŠKOM stanju!

Miljana Kulić nalazi se u Kliničkom centru u Nišu gde je hitno operisana nakon smanjena želuca i u teškom je stanju.

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz

Bivša učesnica Zadruge Miljana Kulić bila je na operaciji smanjenja želuca 20. jula u Turskoj nakon koje se osećala malaksalo, a pre nedelju dana naglo joj je pozlilo prilikom dolaska u Šimanovce gde je trebalo da gostuje u jednoj emisiji.

Ona je gostovanje otkazala, a njeno zdravstveno stanje se pogrošalo. Miljana je operisana zbog komplikacija nastalih nakon smanjena želuca, a kako je njena majka Marija saopštila njoj je izvađena slezina i izgubila je 2,5 litre krvi i u teškom je stanju.

Miljana se nekoliko puta oglašavala iz Turske. Ona je prvi put otišla na operaciju sredinom juna, ali su je lekari odbili jer imala snažan bronhitis, te se vratila u Srbiju.

Nakon što je ozdravila, Miljana se ponovo u drugoj polovini jula zaputila u Tursku gde je operisana i gde joj je urađena intervencija smanjenja želuca. Kulićeva se osećala dobro i tada se oglasila:

"Hvala svima koji ste bili uz mene, mama će objasniti sve što se tiče operacije", rekla je Miljana, a Marija je snimila i mesto gde se njena ćerka oporavlja.

"Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obe. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13:30. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je bolelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer ceo dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina da ne bi došlo do zgrušavanja krvi. Prima se fraksiparin i ovde ta mašina pumpa mišiće na nogama kao da su aktivne i kad leži. To je inače pravilo kod svakog pacijenta posle operacije. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane", poručila je tada Marija Kulić.

Međutim, Miljani je po povratku u Srbiju naglo pozlilo kada je u ponedeljak 25. jula trebalo da gostuje u u emisiji "Narod pita". Ona je došla u Šimanovce, ali je tada morala da otkaže gostovanje. Ona se oglasila zatim na dan rođendana njenog sina Željka.

Miljana je tada poručila da je za sedam dana smršala 13 kilograma, ali da se oseća malaksalo, da je završila u Hitnoj i da nije mogla da prisustvuje rođendanu sina. Dodala je i da joj je mnogo loše, da ne može da jede.

"Pre nekoliko dana sam potpisala ugovor za Zadrugu 6 i unapred uzela novac. I to ne samo ja, već i Nenad, moja mama, a s nama će biti i Željko. Bebica i ja ćemo živeti u Beloj kući, a Marija i on u posebnom apartmanu. S njima će biti i moj ujak, koji će Željka voditi u vrtić, Zoološki vrt, na Kalemegdan... Želim da ima normalan život", izjavila je Miljana, a nakon toga je u petak hospitalizovana i hitno operisana.