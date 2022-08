MILJANI SE BORE ZA ŽIVOT POSLE SMANJENJA ŽELUCA: Evo zašto je ova operacija toliko OPASNA i koje su moguće KOMPLIKACIJE

Saznajte zašto je opasna operacija smanjenja želuca, koju su neke poznate ličnosti jedva preživele!

Bivšoj rijaliti učesnici Miljani Kulić već danima se lekari bore za život, nakon operacije smanjenja želuca kojoj se podvrgla u Turskoj. Pre nje, pevačica Indi Aradinović takođe je imala ozbiljne komplikacije zbog ove operacije, a mnogo bolje nije prošao ni Darko Lazić, kojem je kasnije upravo zbog operacije smanjenja želuca preminuo otac.

Ova hirurška intervencija je sve popularnija, iako nije nimalo bezazlena, a evo šta je čini tako opasnom.

Šta je operacija smanjenja želuca

Kod pacijenata koji se podvrgnu ovoj hirurškoj intervenciji se odstranjuje do 80 odsto želuca, a preostali deo se spaja u "gastrički rukav", kako to lekari nazivaju. Pošto je nakon operacije želudac pacijenta mnogo manji, to znači da do sitosti jedu daleko manje i na taj način brzo mršave.

Rizici operacije

Hirurško smanjenje želuca je rizična operacija jer se vadi veliki deo jednog od vitalnih organa. Rezultati su trajni, a komplikacije koje mogu da se jave su veliko krvarenje, infekcija, negativne reakcije na anesteziju, stvaranje krvnih ugrušaka, problemi sa disanjem, kao i curenje iz želuca na onoj strani gde je sečen.

Postoje i rizici od nekih dugoročnih problema i komplikacija. Jedan od problema je što ljudi kojima je hirurški smanjen želudac time što unose manje hrane unose i manje nutrijenata nego ranije. Dugoročne komplikacije nakon ove operacije mogu biti gastrointestinalna opstrukcija, hernija (otekline ili izbočenja koja nastaju od prodora dela trbušne maramice pod kožu), gastroezofagealni refluks (refluks kiseline, tj. vraćanje sadržaja iz stomaka u jednja ili u usta), hipoglikemija, neuhranjenost i povraćanje.

Dakle, rizici nisu zanemarljivi i zato je potrebno o svemu se dobro informisati pre operacije.

Nuspojave

Kao i kod bilo koje druge operacije, nuspojave variraju od osobe do osobe. Ono što je važno napomenuti je da su rezultati smanjenja želuca trajni, što znači i da ljudi nakon operacije do kraja života moraju da se hrane na određen način.

U prvoj nedelji posle intervencije, dozvoljen im je samo unos tečnosti koja ne sadrži šećer i nije gazirana. Nakon sedam dana, pa u naredne tri nedelje se jede kašasta hrana, a tek nakon mesec dana se uvodi čvrsta hrana.

Uz to se uglavnom, prema preporuci lekara, unose određeni suplementi vitamina.

S obzirom na to da se kilaža brzo gubi u prvih nekoliko meseci nakon operacije, kod pacijenata se mogu javiti bolovi, osećaj umora, suva koža, opadanje kose, česte promene raspoloženja.

