"ČULA SE SVAĐA I DREKA" - Komšije žestoko oplele po Sandri i Peci: "Nemamo mira od njih, voljeli bismo da se svi ISELE"

Aleksandra Subotić našla se u centru skandala kada je njena nekadašnja drugarica Maja Marinković priznala da je u vezi s njenim nevjenčanim suprugom Predragom Pecom Raspopovićem.

Izvor: Instagram/prinscreen/sandrasuboticss

Maja i Peca su otputovali u Crnu Goru, a ubrzo je tamo došla i Aleksandra. Kako su mediji ranije prenijeli navodno je došlo i do tajnog susreta Sandre i Pece dok je Maja nakratko došla u Beograd.

Kako se pisalo Peca će stan u kom je živio s Aleksandrom u Novom Sadu da ostavi njoj i njihovom sinu, a komšije su sada su sada razvezale jezik o nekadašnjem paru.

"Ja bih najviše voljela da svi odu iz tog stana, a ne samo Aleksandra i Predrag. Ti ljudi su nemogući, od njih nemamo privatnost. Malo-malo pa neki novinari i kamere dolaze ovdje, strašno. Oni žive u jednom od najvećih stanova u zgradi, ali džabe im sve to kad su nevaspitani. Mira nemamo od njih. Čula se često svađa i dreka, dječja cika. Ne čudi me što su se rastali. Vidjela sam i ja da su bili radnici prije nekoliko dana i da su nosili neke kutije, ali da li se sele svi odatle, da li on ili ona, to ne znam", rekla je komšinica koja živi sprat ispod.

Ispred zgrade jedan od njihovih susjeda ispričao je da je više puta vidio Maju kako dolazi u njihovu zgradu.

"Maja je dolazila često, sad znamo svi i zbog čega i šta je radila. Meni je žao Sandre, ali vidjelo se da taj Peca nije za nju. Uvijek se nekako više ona trudila oko njega i djece. Bruka. Sandra skoro svuda ide taksijem, ne drži je mjesto, trudi se, ali eto... Žao mi je ako se seli, ali jasno je da oni nisu bili jedno za drugo. Tu su često sjedjeli u kafiću s Majom, oni možda nešto znaju", rekao je komšija za "Kurir".

Radnik iz kafića, ali i nekoliko gostiju smatra da je sve marketinški trik pred ulazak u novu sezonu Zadruge.

Pogledajte 00:23 Stan gde su ziveli Aleksandra Subotic I Peca Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Ja mislim da su oni cijelu ovu aferu sami smislili, kako bi se o njima pisalo i kako bi dobili što veće pare kad budu ulazili u Zadrugu. Ovdje su redovni gosti, svi ih znamo iz kraja. Danima nema nikoga, valjda su na moru. Peca nije ispao džek - da tako prevari ženu s kojom je živio i da to rade u kući, a tu su djeca. To mi je fuj", rekao je konobar.

Nedavno je osvanula i vijest da je Aleksandra navodno unajmila detektiva da prate Pecu šta radi i koliko troši novca.

Vidi opis "ČULA SE SVAĐA I DREKA" - Komšije žestoko oplele po Sandri i Peci: "Nemamo mira od njih, voljeli bismo da se svi ISELE" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/prinscreen/sandrasuboticss Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/majamarinkovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/screenshot/majamarinkovic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 9 9 / 9 AD

Maja se nedavno prvi put pojavila pred medijima, a evo šta je rekla o aferi s Pecom: