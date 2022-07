SUBOTIĆEVA NAPRAVILA KOLAPS NA MREŽAMA! Maja podijelila prvu sliku s Pecom, Sandra odmah uzvratila UDARAC! (FOTO)

Aleksandra Subotić oglasila na mrežama i raspametila sve fanove.

Bivša učesnica Zadruge Maja Marinković okačila je prvu zvaničnu fotografiju sa dečkom, Predragom Raspopovićem nevenčanim suprugom njene donedavno bliske drugarice Aleksandre Subotić sa kojom ima sina.

Aleksandra je nekoliko sati posle "uzvratila" udarac svojim Instagram storijima. Najprije je okačila izazovan Instagram stori u neon žutom bikiniju, pokazala izvajano tijelo i napisala:

"Vrijeme je da i mi počnemo da se provodimo".

Zatim je okačila još jednu seksi fotku gdje je u prvom planu njena pozadina sa tetovažom, a na samom kraju je podijelila i ovo što se vjerovatno odnosilo na Majinu i Pecinu zajedničku fotku.

"Ne zanima me ni šta ko kači, niti izjavljuje, niti priča o meni i o meni bližnjima. Molim vas ne zatrpavajte me Inboks tim glupostima - da me zanima, bivila bih se time", poručila je Aleksandra.

Aleksandra se sa djecom nalazi na crnogorskom primorju gdje je i njen bivši emotivni partner i bivša drugarica, a kako su mediji ranije pisali došlo je navodno i do tajnog sureta s Pecom kada se Maja na par dana vratila u Beograd.

