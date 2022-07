VIDJEĆEMO, OKTOBAR JE VEOMA BLIZU! Ljupka Stević progovorila o UDAJI i otkrila svoju NAJVEĆU želju - Sva sam se naježila

Ljupka Stević je iznenadila sve onim što je rekla, kada je priznala šta priželjkuje.

Izvor: Kurir TV

Pjevačica Ljupka Stević trenutno boravi u Crnoj Gori, gdje i radi i odmara, a paparaco ju je uhvatio u trenutku dok joj je gatara na ulici proricala sudbinu.

Gledala joj je u karte, a Ljupka ju je sve vrijeme radoznalo slušala i na kraju joj dobro platila, a zatim otkrila šta joj je sve rekla.

"Iskreno, ja nikada to nisam radila. Slučajno me je žena zaustavila i počela da priča. U jednom momentu sam se naježila kada me je pitala za neke stvari iz života koje mi se trenutno dešavaju, a o tome skoro niko ne zna", izjavila je Ljupka, a žena joj je rekla i da priželjkuje sina i da će se udati negdje u oktobru.

"Za udaju, vidjećemo, oktobar je veoma blizu. Možda je to pogriješila, ali nikada se ne zna. Kada mi je rekla da ću roditi sina, otopila sam se, to mi je velika želja", priznala je pjevačica.

