LJUPKA STEVIĆ BEZ BRUSHALTERA U EMISIJI! Sijevale grudi iz dubokog dekoltea - pjevačica prikovala sve za ekran! (FOTO)

Ljupka Stević u emisiju došla u izazovnoj haljini ispod koje nije nosila brushalter.

Ljupka Stević bila je gost u emisiji "Magazin in", a o njenom pojavljivanju i izazovnom stajlingu koje je odabrala za ovu priliku, pričaju svi!

Pjevačica se u studiju pojavila u ultra kratkoj, plavoj haljini koja je istakla njenu viku liniju, dok je duboki dekolte "začinio" kombinaciju.

Budući da je izrez na haljini bio i te kako dubok, jasno se vidjelo da Ljupka ispod nije nosila brushalter.

Na samom početku emisije Sanja je gošće stavila na test gdje su morale da izaberu koje 3 čarobne pilule bi popile, da mogu, kako bi olakšale sebi život.

"Prva da izgledam 15 godina mlađe, zapravo da budem mlađa 15 godina. Da imam nekih 20 godina, da dobro funkcionišem, ne bi me zamarale neke stvari kao sada. Ovaj dekolte me ne zamara, ne znam da li gledaoce zamara", kaže Ljupka u emisiji "Magazin In".

