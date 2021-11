DRAŠKO STANIVUKOVIĆ PROGOVORIO O TANJI SAVIĆ! Evo šta je rekao o odnosu sa pjevačicom: Živim život kao svi  drugi!

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković otkrio je šta mu najviše smeta kada mediji pišu o njemu i na svoj način objasnio da li je istina ono što se piše po medijima da je u vezi sa srpskom pjevačicom Tanjom Savić.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Draško je prvo istakao za "Alo" da li mu smeta pisanje o njegovom privatnom životu.

- Da budem iskren, dio svog privatnog života ja sam dajem putem društvenih mreža, to je ono šta radim u slobodno vrijeme, čak i dio kućne atmosfere, sa bakom, sa bratovom ćerkicom, to je dio koji u datom trenutku imam želju i emociju da podijelim. To je možda jedan od razloga zbog kojeg su me ljudi zavoljeli, jer živim život kao i svi drugi. Vremenom čojvek očvrsne, pa onda i neka pisanja koja nemaju veze sa istinom prosto počnu manje smetati, jer da čovjek sve prima k srcu, ne bi izdržao tu vrstu pritiska - kazao je on.

Šta je istina u pisanju vezanom za vas i pjevačicu Tanju Savić?

- Ono što je meni važno reći je da sam ja postao gradonačelnik Banjaluke isključivo svojim radom i posvećenošću. Neko sam ko zna da nekada u životu ne ide sve kako želite, ali isto tako apsolutno bježim od žute štampe i takvih natpisa. To nije nešto na šta ja stavljam akcenat i ono što ne želim jeste da, u bilo kojem segmentu, takva vrsta spekulacija zaseni sve ono krupno što radimo i što smo postigli - rekao je i dodao:

- Takvim jednim posrnućem društva ti klikovi su upravo ono što nas unazađuje jer se piše bilo šta samo zbog čitanosti, a ne zbog pozitivnog efekta koji treba da ostvari. Vrijednosti takvih vrsta spekulacija, napisa, tračarenje nisu vrijednosti koje ja želim da promovišem. Poražava me činjenica da su nekada takve vrste intriga i naslova, gde i ja sam spoznam gdje sam i u kojem trenutku bio, postanu važnije i interesantnije od vitalnih pitanja - zaključio je.