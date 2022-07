IZGLEDA KAO BOMBA, A NAPUNILA 60 GODINA! Lidija Vukićević slavi rođendan - "Ne pravim vašarsko veselje"

Glumica Lidija Vukićević ušla je u sedemu deceniju života, iako se to po njenom izgledu ne bi reklo.

Izvor: Instagram / vukiceviclidija

Glumica Lidija Vukićević otkrila je da će napraviti proslavu za najbliže i da joj je bitno da slavi život, a ne godine.

"Veoma mi znače rođendani, Bog nam je dao da možemo da slavimo. Slavim život jer koliko ima ljudi, a znamo da ne mogu da slave, jer su po bolnicama. Kako slavu, tako i rođendan provodim isključivo sa ljudima koje volim i koji mi znače u životu. To je svrha slavlja, a ne da se pozove milion ljudi, muzika i da se pravi cirkus i neko vašarsko veselje", rekla je glumica", rekla je glumica i istakla da joj pitanje o godinama nikada nije smetalo:

"Naravno da mi nisu smetala ta pitanja, zato što ljudi su tu površni. Godine su broj, to je jedno, a način kako živite, energija to je potpuno nešto drugo. U Engleskoj jednoj drami, sahranili su momka od dvadeset i nešto godina, a on je rekao 'napišite na mom grobu, preminuo sa osamdeset i šest'. To je sve kako se osećate, kakvu energiju nosite i koliko ste spremni da koristite svaki trenutak. Meni su trenuci život, a skup lepih trenutaka je sreća. Živim sa svim svojim usponima i padovima koje život nosi. Godine su nešto što je u redu i što treba da se broji, ali uvek se vodim rečenicom koju sam pročitala, a ona sve govori: 'Koliko bi smo bili stari, kad ne bismo znali koliko godina ima', tu je sve rečeno, jer imamo ljude sa energijom u šestoj, sedmoj deceniji, sa neiscrpnom energijom, a i mlade ljude bez energije".

Glumica sebi želi ono što je i najbitnije mir i zdravlje.

"Prvo zdravlje, to je nešto što se ne podrazumeva, ljudi kreću od toga da se zdravlje podrazumeva i onda besne i traže preko hleba pogaču. Tek nakon zdravlja, poželim kao i do sada da imam jedan skladan život, da sam u miru sa sobom".