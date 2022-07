BIO SAM GORI OD PARADAJZ TURISTE: Sloba posle haosa na društvenim mrežama priznao - Prvi put sam video more u 14. godini

Pevač o izjavi koja je napravila buru na društvenim mrežama.

Pre izvesnog vremena, pevač Sloba Radanović je na društvenim mrežama poručio da "nema veze da li odsedate u hotelu s pet zvezdica ili kakvom drugom smeštaju od 10 evra, sve dok uživate", s posebnim osvrtom na prozivke da je neko "paradajz turista".

Pratioci su brže-bolje počeli da komentarišu njegovu izjavu, da bi on sad priznao da je prvi put video more kada je imao 14 godina.

"Moj brat me je odveo. Ja sam tada bio ne paradajz turista, nego još gore od toga. Sve što smo mogli da uradimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih 10 dana, mi smo uradili. Nije tu bilo ničeg previše, čak je veoma skromno bilo", rekao je Sloba i dodao da mu ni tada, a ni sada, nje bitno šta jede i koliko to košta.

"Zar je bitno šta jedeš i gde obitavaš? Bitno je da svi dođemo na ovu plažu da se okupamo i uživamo. To su stvarno budalaštine kad čujem paradajz turista. Pa, šta jedeš kod kuće, paradajz ne jedeš? Ljudi ponesu šta imaju, snalaze se, bitno je da dovedu decu da vide more. Ja sam sa 14 godina prvi put video more u životu i tada sam se oduševio. Danas je isto teško vreme. Svako ko je uspeo da dovede decu na more on je super roditelj. Svaka im čas na koji god način da su uspeli da dođu i prožive tih deset dana pored svega što se dešava".