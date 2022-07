BUDALE KOJE VAS NAZIVAJU PARADAJZ TURISTIMA! Sloba napravio LOM - "Zaboravljaju svoje probleme obraćajući se vama"

Pevač Sloba Radanović objavio je fotografiju sa mora, a zbog poruke koju je napisao izazvao je lavinu komentara.

Izvor: Pink tv

Sloba Radanović koji je nedavno započeo novi biznis oglasio se na Instagramu fotografijom s jedne plaže u Budvi i poručio - "da i nema veze da li odsedate u hotelu s pet zvezdica ili kakvom drugom smeštaju od 10 evra, sve dok uživate".

Pevač se posebno zadržao na "paradajz turistima" i naglasio da niko, u stvari, nema pravo da tako nešto kaže. Ukoliko je neko, po njegovom mišljenju, uspeo da odvede decu na more - super je roditelj i ne treba da se obazire na negativne komentare.

"Uživajte na moru, provedite se kako god znate i umete... Nije bitno gde ste smešteni, šta jedete, da li ste u hotelu sa pet zvezdica ili na plaži, kako pametnjakovići kažu i jedete paštetu i paradajz. More je more, pesak je pesak, voda je voda... Svakome isto. I sve je to od Boga, ne od nas", počeo je Sloba, pa zatim dodao:

"Ako ste uspeli svoju decu da odvedete na more ove godine, vi ste super roditelji, makar pasli travu".

Tu se, međutim, nije i zaustavljao.

"Zaboravite budale koje vas nazivaju paradajz turistima. Verovatno svoje probleme zaboravljaju obraćajući pažnju na vas. Samo uživajte u suncu i mirisu mora... Na kraju krajeva... I ovaj iz hotela sa pet zvezdica i ovaj iz smestaja od 10 evra na kraju će da završe isto. Volim vas i vidimo se na primorju", poručio je Radanović i dobio brojne pohvalne komentare.