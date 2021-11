Suvajdžić je detaljno opisao na koji način je "zemunski klan" špijunirao Đinđića, u tom trenutku glavnu političku figuru u Srbiji i ko je od njegovih saradnika bio upleten u kriminalnu mrežu.

Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi navodno je znao sve tajne zemunskog klana. Nakon ubistva Zorana Đinđića, kada je Suvajdžić uhapšen, otvorila se Pandorina kutija. Novosadski kradljivac automobila, koji je poslije 12. marta 2003. godine javnosti postao poznat, aktivno je učestvovao u pripremama u atentatu na premijera Srbije.

Suvajdžić je prvi zaštićeni svjedok poslije Nikole Kalabića u modernoj istoriji Srbije i pojavio se u više od 30 sudskih procesa, protiv "zemunskog klana". Suvajdžićeva svjedočenja razotkrila su na koji način je funkcionisala kriminalna grupa, koja je povezivala mafiju, policiju, tužilšatvo, sudstvo i političke strukture.

Špijunirao Đinđića

Suvajdžić je detaljno opisao na koji način je “zemunski klan” špijunirao Đinđića, u tom trenutku glavnu političku figuru u Srbiji i ko je od njegovih saradnika bio upleten u kriminalnu mrežu. U jednom od svojih iskaza, koji su preneli pojedini mediji, pred specijalnim sudom Suvajdžić opisuje aktivnosti klana 8. marta 2003. godine, četiri dana pred atentat:

"Sjeo sam u Spasojevićev auto i video sam da ima četiri specijale. Jedna specijala je bila za mene i njega. Druga specijala je bila sa tim čovekom iz obezbjeđenja premijera Đinđića, treća specijala je bila sa akterima, direknim učesnicima, znači, sa onim ljudima koji će da ubiju", rekao je Suvajdžić.

(Specijale: Obični mobilni telefoni koji su naziv "specijale" dobili u periodu kada ih je "štitila" Služba bezbjednosti Srbije, odnosno kada nije bilo moguće njihovo prisluškivanje. Kasnije, kada te zaštite više nije bilo, specijale su praktično bili telefoni za jednokratnu upotrebu)

On navodi da je direktno bio zadužen za praćenje kolone automobila Vlade Srbije.

"Bio je 9. mart. Zvao me Spasojević. Rekao mi je dok sam se vozio, da je moj zadatak da, ako vidim tri BMV-a, jedan crni, u koloni, da mu javim", rekao je Đura Mutavi.

Miloš Simović je 10. marta, tvrdio je Suvajdžić, izvestio Spasojevića da su pronašli neku kancelariju i da su tu sigurni do tri sata poslije podne. Spasojević je rekao da, ako do atentata ne dođe do pola tri, napuste kancelariju. Dva dana kasnije, iz te kancelarije u admirala Geprata, Zvezdan Jovanović ispaliće smrtonosni metak u Đinđićevo srce, u trenutku dok je ulazio u zgradu Vlade Srbije.

Suvadžić je, po sopstvenom priznanju, posle atentata odneo pušku iz kancelarije u Gepratovoj i sakrio je ispod šuta na jednom gradilištu na Novom Beogradu. Suvajdžić je, prije atetntata po nalogu Spasojevića organizovalo cijelu kriminalnu mrežu u Vojvodini.

Otkrio naručioce najstrašnijih likvidacija

Bivši pripadnik zemunskog klana, podigao je regionalnu javnost na noge 16.01.2017. godine poslije svedočenja u Specijalnom sudu u Beogradu gdje je otkrio naručioce nekih od najstrašnijih likvidacija devedesetih godina prošlog vijeka. Kako su tada navodili mediji, Đura Mutavi je pred sudom izrekao da mu je vođa zemunskog klana Mile Luković Kum, ubijen u akciji Sablja, neposredno pred smrt otkrio da iza tri, ali i još pet-šest likvidacija koje nije imenovao, stoji upravo zemunski klan.

Suvajdžić je pred Specijalnim sudom poimence otkrio da je reč o likvidaciji nekadašnjeg direktora JAT Živorada Žike Petrovića, tadašnje desne ruke Slobodana Miloševića, Zorana Todorovića Kundaka, najbližeg saradnika Mirjane Marković, kao i vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. On je rekao i da se od nekih ubistava odustalo, kako je čuo, jer se Kurak dogovorio sa komandantom JSO Miloradom Ulemekom Legijom, a Legija sa šefom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem.

Nakon ubistva Željka Ražnatovića, Suvajdžić je tvrdio da mu je Dušan Spasojević rekao da je Legija naredio osvetu za ubistvo Željka Ražnatovića.

Salaši smrti

Novosadska policija privela je Miladina Suvajdžića pod spletom filmskih okolnosti 22. marta 2003. godine, deset dana nakon atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića. Policija je upala u stan Suvajdžića u Gagarinovoj ulici i tamo pronašla 15,9 kilograma heroina, navela je tada policija iz Novog Sada. Ovaj pretres odmotao je klupko kriminalnim aktivnostima Đure Mutavog.

Ubrzo, policija pronalazi jedan od salaša, u selu Banstol nadomak Inđije. Ovi privatni zatvori, kako navode pojedini mediji, služili su za držanje kidnapovanih ljudi, ali i za stravična mučenja protivnika "Zemunskog klana". Na imanju je pronađena veća količina oružja, automatske puške, maske, lisice i lanci kojima su vezani zarobljenici, kese koje su im stavljane na glavu, sjekire, ukradene registarske tablice… Ova nekretnina bila je u vlasništvu Suvajdžićeve majke.