"JA SAM GOSPODARICA U NAŠEM BRAKU": Razvode se posle 10 godina, a ovako je Danijela pričala o Ognjenu Amidžiću!

Ognjen i Danijela su stavili tačku na brak i oglasili se zajedničkim saopštenjem.

Izvor: Instagram/danijeladimitrovska

Voditelj Ognjen Amidžić i top model Danijela Dimitrovska potvrdili su da se razvode posle 10 godina braka, a oglasili su se zajedničkim saopštenjem.

Naveli su da će ostati u prijateljskim odnosima zbog sina Matije, kao i da na ovu temu više neće davati izjave.

Danijela je ranije u emisiji "Magazin In" govorila o njihovom braku, a poznato je da su važili za jedan od najskladnijih javnih parova.

"Mi smo zajedno deset godina, imamo dete i vidi se kroz funkcionisanje da li postoji emocija, a ne samo u rečima. Ja sam gospodarica u našem braku, on je to potvrdio. Matija i on se šale za to, jer me pitaju za sve, kao u hotelu", izjavila je tada.

"Želimo da vas obavestimo da smo odlučili da se raziđemo, a odluku o razvodu smo doneli zajedno. Mi ćemo ostati u prijateljskim odnosima zarad interesa našeg sina, a ovim povodom se više nećemo oglašavati, niti davati izjave. Za naš razvod nije kriva treća osoba, pa nema mesta dodatnim spekulacijama. Zahvaljujemo se svim medijima na dosadašnjoj saradnji i molimo vas da poštujete odluku da ne govorimo o ovoj temi", naveli su u saopštenju sada već bivši supružnici.

Danijeli je ovo bio prvi brak, a Ognjenu drugi. U novembru 2021. njihov sin je napunio osam godina.