DALILIN OTAC NE DOLAZI DA SAČEKA ĆERKU! Huso progovorio pred kraj Zadruge i otkrio razlog - ovoga se jedino PLAŠILA!

Otac Dalile Mujić, Huso, oglasio se pre večerašnjeg finala Zadruge 6, a jedan od favorita za pobedu je i njegova ćerka, koja je u rijaliti ušla kao Dalila Dragojević.

Huso je otkrio da neće biti večeras u studiju kako bi podržao ćerku, a toga se ona najviše pribojavala. Osim toga, smatra i da pobedu neće odneti ni Dalila ni Dejan, a ni Filip Car.

"Dobro će proći valjda. Po ovim reakcijama mislim da Dejan i Dalila neće pobediti, to će neko drugi. Filip Car ne može da pobedi, on je najgora osoba koja se pojavila u rijalitiju ikada. Šta je sve izgovorio, ne vredi mu ni pobeda ništa. On je ker koji lajde, a ne ujeda", rekao je.

"Nisam dobro zdravstvenog stanja, ne mogu da se raspravljam sa Dragojevićima, da se izlažem stresu. Nisam za to spreman. Biće tamo neko ko će je dočekati. Šta ću ja, moram oprostiti ćerki, mnogo će vremena trebati... Treba da se raziđemo kao ljudi", dodao je Huso, koji je priznao i da bi voleo da se Dalila i Dejan pomire.

"Mislim da bi mogli da se pomire, prošli su ono što nisu prošli. Oboje su imali greške, ali voleo bih da su zajedno, da žive bez problema", izjavio je Dalilin otac.

