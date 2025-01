Trener Panatinaikosa govorio o stanju na tabeli Evrolige posle dominantne pobjede svog tima protiv Partizana

Izvor: Euroleague TV

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman rekao je posle pobjede protiv Partizana da je to možda i najznačajniji trjiumf njegovog tima ove sezone. Pod tim je prije svega mislio na činjenicu da za prvaka Evrope nisu igrali nosioci - Lorenzo Braun, Kostas Slukas, teško povrijeđeni Matijas Lesor, kao ni Marijus Grigonis.

"Ogromna pobjeda, možda i najvažnija ove sezone, bez dvojice plejmejkera, Slukasa i Lorenza, morali smo da igramo drugačiju košarku, ali igrali smo nevjerovatnu, agresivnu košarku. Imali smo ritam, Džerijan Grent je večeras bio odličan, Džedi Osman, Omer Jurtsevben, Huančo Ernangomez... svi su doprinijeli".

Ataman je rekao da ga ne zanima to što je Partizan u završnici smanjio razliku. PAO je na kraju pobijedio 12 razlike, a Partizan je u prvom meču u Beogradskoj areni slavio ubjedljivije, "plus 18" (91:73). Međusobni skor je na strani crno-bijelih, ali ekipe sada dijele četiri pobjede na 14 kola do kraja.

"Partizan je veliki tim, došli su ovdje posle mnogo važnih pobeda, ali našli smo način da pobjedimo. Ne računam poslednjih par minuta, jer smo već pobjegli Partizanu pa ne marim za rezultat i međusobni skor. Nevjerovatna, ogromna pobjeda", kazao je trener Panatinaikosa, koji je prvi tajm-aut tražio u završnici meča.

Partizan posle ovog meča nastavlja seriju gostovanja, jer će u ABA ligi u subotu igrati protiv Borca u Čačku, a potom će u utorak igrati protiv ASVEL-a u Francuskoj, pa u četvrtak protiv Armanija u Milanu.