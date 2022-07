DOBILA POZIV ZA ZADRUGU 6 - ZAVISI OD JEDNE OSOBE! Dalilina majka se oglasila, priča se da će LETJETI PERJE ako ONA uđe

Sve više se priča da će Emina Mujić biti dio rijalitija, ali da će se tamo suočiti i sa osobom za koju kaže da je ne zanima.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Do kraja pete sezone Zadruge ostalo je još samo malo, a već se uveliko priča i piše o potencijalnim učesnicima koji će se u novoj sezoni naći na imanju u Šimanovcima.

Među njima su i majke aktuelnih učesnika Dalile i Dejana Dragojevića, Emina Mujić i Biljana Dragojević. Emina se povodom ovih spekulacija oglasila i otkrila od čega zavisi njeno učešće u Zadruzi 6.

"Bilo je poziva, ali još nisam sigurna da li ću prihvatiti ponudu. Iskreno da vam kažem, čekam da Dalila izađe iz rijalitija da mi ona kaže svoje mišljenje oko mog ulaska u rijaliti", izjavila je.

"Znala sam u afektu da kažem da ću ući u rijalitiji i da ću reći sve što mi je na duši, ali vidjećemo, sve zavisi od uslova i od Dalilinih savjeta", rekla je Emina, a na pitanje o tome šta misli povodom navodnog ulaska Biljane Dragojević u rijaliti bila je kratka.

Izvor: RED TV/screenshot

"Ta strana me ne zanima, nisu me interesovali pet godina, kada je Dejan bio moj sin, sada kada je odlučio da im se vrati još me manje zanimaju", poručila je oštro.

Njena ćerka nedavno se našla na meti kritika zbog stajlinga, pogledajte šta je obukla: