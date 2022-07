NEPOZNATI MUŠKARAC PROVALIO U ZADRUGU! Šok u Šimanovcima - preskočio zid, pa Filipu Caru otkrio SVE TAJNE! (VIDEO)

Nepoznati muškarac popeo se na zid imanja na kojem se održava Zadruga.

Nakon stravične tuče Filipa Cara i Dalile Dragojević na imanju u Šimanovcima desila se nevjerovatna scena - nepoznati muškarac provalio je u Zadrugu.

On se popeo preko zida u Rajski vrt, a dočekao ga je upravo Car koji je i sam bio šokiran prizorom. Čelnici produkcije su primijetili ovu situaciju pa su ugasili ton, pa se sem Filipovog prepričavanja događaja ne može se saznati šta su njih dvojica pričali.

Ipak, Car je ukućanima prepričao cio događaj.

"Ja sam još pod utiskom, vidio sam čovjeka koji nije odavde. Čovjek se popeo na zid u Rajskom vrtu. Idem u WC i vidim da sjedi momak na zidu. Života mi moga, ja kao da sam vidio supermena. Ja se presvukao, uzeo vlažne maramice da idem u WC, hodam ovako i on (viče) 'kapo, kapo'. Pogledam, a on na zidu sjedi iznad kapije od Rajskog vrta. Kaže: 'Ej', a ja ga ne vidim dobro. Ja priđem bliže i on čovjek započne priču, kaže da je Emin iz Zenice, ja ga pitam što je došao", rekao je Filip, pa dodao:

"On kaže: 'Da tebe vidim, došao sam busem, doći ću i na superfinale'. Ja odmah za nju pitao (Dalilu), on počeo da mi priča za Maju. Ja kažem: 'Reci mi za nju (Dalilu), da li mi radi nešto iza leđa?' Pitao sam da li je bilo nešto sa Anđelom, a da mi ne govore. On kaže: 'Ne'. Ja i dalje ne vjerujem da čovjek sjedi na zidu. Pitao sam ga kako se popeo tu gore. Kaže: 'Tu obezbjeđenje, ja sam lijevo-desno', prepričavao je Car.

Pogledajte ceo snimak: