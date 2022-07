"NE, VI STE NEDA UKRADEN!" Suzana Mančić ispričala šta joj se desilo u Grčkoj - hit scena nasred ulice, a ona ispala CAR

Suzana Mančić je u svom stilu ispričala anegdotu kada su je pomešali sa pevačicom.

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

Kao i svake godine, napoznatija "Loto devojka" Suzana Mančić i ovo leto provodi u Grčkoj, gde trenutno osim sa dugogodišnjim partnerom Simeonom uživa i sa ćerkama i sestrom.

"Ovo je moje parče raja. Tu sam sa ćerkama, njihovom drugaricom i mojom sestrom od ujaka. Baš smo jedna složna družina! Simeon se odlično slaže s mojim ćerkama, što mi je veoma bitno, ali je i veliki autoritet. Često provodimo odmor zajedno, ali ovog puta će za njega letovanje početi tek u avgustu", otkrila je Suzana.

Ispričala je i jednu smešnu situaciju koja joj se dogodila u Grčkoj, a budući da je poznata po mladalačkom duhu i humoru, i sama se našalila na tu temu.

"Kada sam u Grčkoj, često srećem naše ljude i uvek im se obradujem. Danas se zaustavlja automobil s našom registracijom i čovek me pita za put do neke plaže. Malo smo proćaskali i ja im pokažem gde da skrenu, a mlad čovek za volanom me gleda i kaže: 'Vi ste meni nešto poznati, ličite mi na nekoga'. Ja mu odgovorim šeretski: 'Na Suzanu Mančić!', a on će meni na to: ' Ne, vi ste Neda Ukraden' (smeh)", opisala je voditeljka.

Priznala je i da je ona glavna kuvarica tokom leta, budući da joj se ne ide svaki dan na plažu i da voli da iznenadi svoje najbliže ručkom kada se vrate s kupanja.

"Rerna nam je stalno uključena s obzirom na to da je moja sestra specijalista za kolače. Teško je odoleti dobrom zalogaju i vratiti se u Beograd sa vitko figurom. Život nije bajka (smeh)", našalila se Suzana Mančić.

Pogledajte kako izgledaju njene ćerke: