PRVO SMO "ZGREŠILI", PA SAM GA GUGLALA! Ljubavna priča Karleuše i Tošića - držao njene postere, a ovako ju je OSVOJIO!

Jelena Karleuša i Duško Tošić otvoreno su pričali o svojoj ljubavi.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Jelena Karleuša i Duško Tošić potvrdili su da su nakon 14 godina odlučili da stave tačku na svoj brak i sporazumno se razvedu.

Popularni par svoju ljubavnu priču započeo je 2006. godine, kada su se i upoznali, a samo dve godine kasnije stali su pred oltar. O njihovoj raskošnoj svadbi i dalje se priča, a Jelena i Duško su se ubrzo ostvarili i kao roditelji dve devojčice Atine i Nike, kojima pripada sva imovina.

O svom poznanstvu, udvaranju i otpočinjanju veze, njih dvoje su u više navrata govorili za medije, a nisu krili ni da je Duško bio Jelenin veliki fan.

Kako je od Jelene Duško mlađi sedam godina, on je jednom prilikom priznao da je gotovo odmalena voleo da sluša njene pesme, a na ovom terminu pevačica mu je zamerila tada, prilikom zajedničkog gostovanja u emisiji.

"Istina je da sam i pre nego što smo se upoznali bio zaljubljen u Jelenu. Odmalena slušam Jelenu...", počeo je Duško.

Jelena je i sama jednom prilikom ispričala kako je Duško bio njen veliki fan, kao i da je u svojoj momačkoj sobi, u kući u Zrenjaninu, imao njene postere.

"Naknadno sam saznala da je kao klinac celu sobu izlepio mojim posterima i da sam ja bila njegova životna želja. To je jedna lepa priča, to su mi ispričali njegovi saigrači. Bila je javna tajna da Duško voli mene i drži moje slike po zidovima. Isterao je svoje", objasnila je.

Iako nije tačno poznat trenutak kada su se prvi put sreli, Karleuša je u više navrata isticala kako je Duško bio vrlo uporan u nameri da je osvoji, te da je "danima obigravao oko nje i pozivao je da prihvati odlazak na večeru, šaljući joj SMS poruke i cveće na prag njene kuće na Bežanijskoj kosi".

"On je bio jako uporan. Prvo sam 'zgrešila' s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: 'Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda'. Šalu na stranu, imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu", pričala je pevačica, pa dodala:

"Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je reč o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču", prisećala se Karleuša.

Ovako izgleda kuća u kojoj su živeli i koja, kako se pisalo, vredi 2,5 miliona evra!

