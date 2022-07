SKINULA CRNINU I POSTALA VESELA UDOVICA! Miša Grof opet šokira tvrdnjama o Nikolini: Uzela je 4 knjige u kojima SVE PIŠE

Miša Grof se ne smiruje nakon smrti sina jedinca, te je u javnost izneo nove trvnje o Vidoju i snaji Nikolini, a kaže i da je to bio samo brak na papiru.

Miša Grof i Nikolina Pišek započeli su rat posredstvom medija nakon smrti Vidoja Ristovića koji je iznenada preminuo u 44. godini pre nepuna dva meseca. U jeku borbe za nasledstvo, Miša Grof se obratio Nikolini, a potom i ona njemu, a sada se uključio uživo u emisiju s novim tvrdnjama o smrti sina, kao i o snaji.

"Nikako nisam, baš nikako. Evo 7. će biti dva meseca otkako sam izgubio sina. Ja sam imao samo njega, nemam roditelje, nemam nikoga. Izgubio sam ga na veoma neobičan način, on je otišao iznenada, javila se neka dama da mi izjavi saučešće i tako mi je rekla da je Vidoje mrtav. Mislio sam da je šala neka neumesna, video sam ga kada je izašao iz kuće, on je otišao.Ona me zove oko 11 sati da mi kaže da je Vidoje mrtav.Ja ne znam ko je ona. Ne znam ni da li je ona prijateljica mog sina. Dala mi je adresu, na Crvenom krstu, ja sam to zapisao, zvao taksi, kuća je bila puna, bilo je policije. Moj sin je bio čovek od ukusa, a ta žena nije ličila ni na šta. Ona je bila s njim u momentu kada je on izgubio život. Nikad je nisam zvao nakon toga, čuo je nisam niti video, ali su mi neki novinari rekli da su je tražili i da nje nema nigde", započeo je Miša Grof.

"Ja ne znam ni otkud on tamo, ja sam bio blizak s njim, ne znam odakle on tamo. Kada sam ušao unutra video sam veliki francuski krevet, to je bio običan stan. Video sam neke uređaje, sprave i puno policajaca, nije bilo doktora niti Hitne pomoći. Vidoje je ležao poprečno na krevetu, do pola je bio go, dole je bio pokriven, bio je baš lep, nikad nije bio lepši, ja nisam mogao da verujem. Nisam dobio izveštaj sa obdukcije. Meni su rekli da se to čeka mesec i po, dva. Rekli su mi da ću na kućnu adresu dobiti nalaz obdukcije. Još uvek niko ništa nije dobio. On nikada nije imao problema sa srcem, on je trenirao i plivao i odlazio u teretanu, jeste se ugojio, ali je baš voleo da pojede", rekao je Miša u emisiji "Premijera vikend specijal" i nastavio.

"Taj dan mi se žalio, da se pošalju pare u Zagreb da se kuća završi. Za to mi se jedino žalio. Posle smrti moga sina, došli su moji prijatelji i onda mi rekli neke stvari. Sad vidim kako ga žali, žaliće ga trošeći njegov novac. Kada sam javio Nikolini da je Vidoje mrtav, ona je sutradan došla u Beograd i htela je odmah da uđe u stan. Ja sam rekao da kod nas pravoslavaca običaj nije da se prvih 40 dana, ako su samo njih dvoje tu stanovali, ulazi. Ja sam kasnije shvatio zašto je ona htela da uđe. Prijatelji su mi skrenuli pažnju da je on imao 68.000 evra u kešu i nakit i da je to sve držao u sefu, a nakit je bio u vrednosti 280.000 evra i da je to sve nestalo. Oni su mi rekli da oni misle da je ona to sve uradila", rekao je.

"Ona je htela u stanu da uzme dnevnike od prvog dana otkako su zajedno. To su četiri knjige, tu piše sve o njihovom odnosu. Sve uplatnice imam što je Vidoje slao novac za London. Ona je htela da uzme sve to i telefone, to je njena muka. On je bio na obdukciji, kada je ona rekla: 'Mišo, Vidoje bi zaista želeo da mi završimo tu kuću, vi biste trebali da mi date novac, par stotina hiljada evra da se završi'. Sve se vrti oko novca. To je bio brak na papiru poslednje dve godine, on je spavao u hotelu, a ona u stanu. Ja imam sve razgovore. Njihova jedina komunikacija je bila oko novca, poklona... Ona je za svojim psom nosila crninu, a za Vidojem je skinula crninu i postala vesela udovica. Svi dokazi su kod advokata u sefu, ja lud nisam. Ona je žena za lečenje, nju treba lečiti, postoje klinike. Ona ima predivnu ćerku, ona je čarolija, to je i moja unuka. Bilo je pogrešno dovesti malu na sahranu. Ja sam u kontaktu s prvom Vidojevom suprugom, ona dolazi ovde sa ćerkom, ona je tužna i zaplače često. Nikolina me je zvala pre sedam-osam dana s nepoznatog broja da me pita zbog čega joj se ne javljam i zbog čega je mrzim, na šta sam joj ja rekao: 'Ubila si mi jedino dete, kako da te ne mrzim', poručio je Miša Grof.

Nikolina Pišek s ćerkom na pomenu Vidoju Ristoviću, 16. juna, na Novom groblju u Beogradu: