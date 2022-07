Nikolina Pišek prolazi kroz težak period nakon smrti supruga, a oglasila se i njena bliska prijateljica na tu temu, s nepoznatim detaljima.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U jeku borbe oko nasledstva nakon iznenadne smrti Vidoja Ristovića, supruga Nikoline Pišek, njena bliska prijateljica otkrila je nepoznate detalje iz njihovog života.

"Na ovim prostorima se više od svega voli cipelariti lepe žene kad su na dnu. Nema ništa slađe. I još jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često sa celom porodicom - Vidoje je Nikolinu i Unu obožavao", napisala je Ida Prester na društvenim mrežama.

"Toliko da je jurio iz Beograda na dan samo da poljubi Unu i donese joj kolače koje voli. Toliko da je zajedno s Nikolinom izgradio kuću u drugoj zemlji, koja će im biti novi dom. Toliko da je, kad mu je jedne noći i zvučala čudno na telefon, digao celi Zagreb na noge u dva ujutro i u zadnji tren od trovanja spasao život ženi i ćerkici. Vozio je panično tu noć iz Beograda i stigao ujutro u bolnicu prestravljen i uplakan", dodala je, a potom prokomentarisala i Vidojevog oca Mišu Grofa.

"Sećate li se toga, mediji i komentatori? Kad je Vidoje bio heroj svoje porodice? Nisu ti naslovi tako davno bili. Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je neverovatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca. Nikolina Pišek, drži se, proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu", poručila je Ida u objavi.

Vidi opis NIKOLININA PRIJATELJICA OTKRILA ISTINU O NJOJ I VIDOJU: Pomenula i "gospodina svekra" Mišu Grofa - Evo vam iz PRVE RUKE Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 4 4 / 4

Prošlo je nešto više od 40 dana od Vidojeve smrti, a Nikolina je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima nije u crnini. Poručila je da mora nastaviti dalje sa životom, posvećena mlađoj ćerki Uni i starijoj Hani.