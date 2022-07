KOD NAS NIŠTA NIJE NORMALNO! Mirka po povratku u Srbiju otkrila detalje proslave rođenja 4. deteta, pomenula i VENČANJE

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić se ipak nisu venčali, iako se uveliko pisalo o tome.

TV Pink

Zbog fotografije koju je Vujadin Savić objavio javnost je pomislila da su se on i Mirka Vasiljević konačno venčali, ali to je ipak bila samo fudbalerova šala, što je glumica kasnije otkrila. Njih dvoje važe za jedan od najlepših parova i papir kao potvrda braka im ne treba, budući da odlično funkcionišu i bez toga, a poznato je da imaju četvoro dece.

Mirka često putuje i živi na relaciji Srbija - inostranstvo zbog Vujadinovih angažmana, ali se u rodnoj zemlji, u koju se nedavno vratila, ipak najlepše oseća.

"Čim sletim na beogradski aerodrom, nekako tu sam već i sestra, i ćerka, prijateljica, glumica, žena, majka... Nekako je potpuno drugačiji vid života i organizacije. Prvih par dana nisam znala gde ću pre, ali sam rekla sebi: 'Korak po koran, dan po dan'", priznala je Mirka.

Deset dana nakon njenog četvrtog porođaja, u medijima se pojavio snimak sa proslave na kojoj je prisustvovala i sama Mirka, koja se provela odlično, a i već tada izgledala besprekorno.

"Pa, opet kod nas ništa nije tipično i normalno, kao što već rekoh. Tako je i sa našim proslavama. Ja sam troje dece rodila van Srbije, jedno sam rodila ovde. U Srbiji nisam bila na proslavi, ali ni ta proslava nije mogla onako srpski da se organizuje, jer je Vujadin je sutradan putovao za London, gde je išao na potpisivanje za novi klub, a morao je da bude spreman za taj bitan dan, tako da je samo nazdravio. Za ovo troje dece koje sam rodila u inostranstvu, bili smo sami i mladi i nekako nismo imali s kim da proslavimo, ali već za ovo četvrto imali smo više životnog iskustva, bolje kontakte, više prijatelja i Kipar je nekako pravoslavna zemlja, čak nam je i muzika vrlo slična, tako da je Vujadin poželeo da se to onako valjano proslavi i organizuje. Bila sam i ja prisutna, tako da se sve uklopilo, super smo se proveli, čak je bilo dosta Srba koji su se našli na toj proslavi, a inače žive na Kipru", objasnila je.

Vujadin je nedavno objavio fotografiju na kojoj je Mirka potpisana i njegovim prezimenom, pa su svi pomislili da su se tajno venčali.

"Vujadin je neko ko je jako duhovit, ko voli da se šali na svoj račun, ali i na tuđi. Ja kao neko ko sam mu najbliža, često sam predmet tih šala, ali kad je to iz dobre namere, meni to ne smeta, pa i ja učestvujem u tim šalama. Bili smo na jednoj privatnoj proslavi i svako je imao svoju karticu sa svojim imenom i prezimenom gde treba da se sedi, ja sam bila tako potpisana. Pokazala sam Vujadinu, oni su svi odmah krenuli sa šalama, prvi put smo videli da sam drugačije potpisana, pa je on napravio tu šalu i objavio na Instagramu, koji je izgleda glavni izvor infomormacija... Ja to nisam znala, jer nemam Instagram, tako je sve krenulo. Sad dođoh da se objašnjavam, a ne volim demante za privatne stvari, ali 'ajde", poručila je Mirka u emisiji "Premijera - Vikend specijal".