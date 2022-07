ISTINA O VENČANJU MIRKE I VUJADINA! Glumica otkrila sve o svadbi - "Naporno mi je kada TO SPOMENU!"

Mirka Vasiljević demantovala navode o udaji za Vujadina Savića.

Izvor: Prva/screenshot

U domaćim medijima nedavno je odjeknula vest da su Mirka Vasiljević i Vujadin Savić konačno odlučili da jedno drugom izgovore sudbonosno "da".

Pre fotke na kojoj su pozirali u svečanim kombinacijama, mnogi su posumnjali da se par venčao i kada je Vujadin na Instagramu podelio fotografiju sa jedne proslave na kojoj je na stolu stajala kartica sa imenom Mirka Vasiljević Savić.

Mirka je tada demantovala navode o venčanju, a isto je učinila i sada!

"Ne volim da dajem izjave u trenutku kada moja karijera nije tema, niti da produbljujem priče koje nemaju veze sa istinom, ali evo da konačno stavim tačku na spekulacije da smo se venčali. Bili smo na proslavi gde su svi gosti dobili kartice sa svojim imenom i prezimenom, pa tako i nas dvoje. Samo što je na mojoj pisalo Vujadinovo prezime. On je iskoristio priliku da se našali i objavio je fotografiju te kartice na svom Instagram profilu, a odatle je krenula priča da smo se venčali. Kao što znate, nemam društvene mreže, pa se ne razumem sasvim u to kako funkcionišu", navela je glumica, a potom otkrila razloge zbog kojih se još uvek nije udala.

"Ne postoji ništa spektakularno što bih mogla da kažem, a da to već godinama ne ponavljam kada je reč o našem venčanju. Iskrena da budem, ta tema mi je postala naporna, ali i smešna. Godina za godinom, dogurali smo do dvanaest i nismo našli vremena da to organizujemo s obzirom na to da smo tokom godina stekli mnogobrojne prijatelje i spisak zvanica svakako ne bi bio mali. Od venčanja nam je oduvek bilo važnije zajedničko vreme kog uvek fali zbog obaveza oko dece, njegovih poslovnih angažovanja, mog posla, selidbi... Vujadin bi poput svakog muškarca venčanje organizovao za dva dana, ali ja sam ta koja bi volela da se pobrine o svakom detalju. Kako bismo oboje želeli da nam to bude jedino venčanje, ne želim da to uradim na brzinu. Iskustvo mojih drugarica koje su se udavale pokazalo mi je da čovek mora da se posveti organizaciji venčanja bar godinu dana, a mi od devet selidbi u poslednjih nekoliko godina zaista nismo imali to vreme", zaključila je Vasiljevićeva za Alo.

