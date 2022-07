POMIRILE SE DAVNO, A TEK SAD OTKRILE: Kija bila u Karleušinoj kući i donijela joj POSEBAN poklon - JK se odmah POHVALILA

Kija i Jelena su se pomirile posle dugo vremena, a Kockarevu je JK ugostila u svom domu.

Kristina Kija Kockar i Jelena Karleuša koja je očarala sve u bikiniju kraj bazena u svom raskošnom domu, zakopale su ratne sjekire, a mlađa pjevačica je čak i bila kod koleginice u kući i donijela joj specijalni poklon.

Za Jelenu je izabrala pink bikini s tračicama i cirkonima, specijalno urađenim za nju, u njenom stilu, a poklonom se JK odmah pohvalila na društvenim mrežama.

"Jelena Karleuša mi je pružila podršku prije nego sto sam i izbacila brend. Konsultovala sam se s njom oko toga šta bi ona nosila i napravila nešto što predstavlja moj brend i nešto sto ima JK momenat. I naravno da joj se svidjelo", otkrila je Kristina.

"Nas dvije smo riješile davno te glupe nesuglasice, čule smo se tokom ovih godina, samo nisam oglašavala na sva zvona", priznala je Kija i otkrila kako se osjećala u Jeleninom domu.

"Jelena me je srdačno primila u svoju kuću, pričale smo o svemu, navukla me je na neki nevjerovatan sir, a svakako s njom je i poučno i zabavno. Njena potvrda je bitna, jer Jelena Karleuša ne nosi bilo šta i to samo potvrđuje kvalitet brenda", rekla je Kija i poručila da joj je uz ovaj model kostima odmah na pamet pala Karleuša.

Sudeći prema Jeleninim minijaturnim bikinijima koje obožava da nosi, sigurno će joj i ovaj biti jedan od omiljenih, a vjerujemo i da će uskoro pokazati kako joj stoji.