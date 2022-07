NAVALILA NA DEČKA NASRED RESTORANA! Starleta otkrila sve o novom izabraniku - "Stranci su BOLJI SPONZORI!" (FOTO)

Deniz Dejm uhvaćena sa novim dečkom u centru Beograda.

Izvor: Kurir televizija

Bivša učesnica Zadruge Deniz Dejm nedavno je završila u bolnici nakon porodične drame, a kako se pisalo njen očuh je zbog starletinog ponašanja u rijalitiju odlučio da se razvede od njene majke i zabrani joj da viđa mlađeg brata.

Nakon stresnog perioda Deniz je došla u Beograd, a sada je u jednom restoranu uhvaćena sa novim dečkom!

Sa svojim novim izabranikom uživala je u prijatnom danu, a jedno sa drugog se nisu "skidali". Oni su se smijali, ljubili i dodirivali ne mareći za druge.

Deniz Dejm je potvrdila da je srećno zaljubljena, a sada i otkrila sve o novom dečku:

"U vezi sam i stvarno sam ispunjena, ali naravno ima puno problema... Pogotovo oko mojeg "Onlifensa" i provokativnog izgleda, tako da ne znam koliko dugo će trajati, ali jesam zaljubljena. Pisao mi je na Instagramu, intelektualac je, tako da mi nije prišao na banalan način kao većina. To me je impresioniralo. Nije mi sponzor, ne bi mi bilo tabu da jeste, ali mislim da sam čak ja finansijski moćnija od njega. On je odavde, iskreno preferiram balkanske muškarce što se tiče romantike i erotike, ali da se ne lažemo, stranci su bolji sponzori", priznala je Deniz Dejm za Pink.rs.