MLADOŽENJA JE SLOMIO NOGU, TATA JE ZAVRŠIO U HITNOJ! Suzana Mančić o pehovima sa svog vjenčanja - "Pamtim niz malera"

Voditeljka i loto djevojka Suzana Mančić priznaje da su muškarci bili spremni na razne ludosti kako bi osvojili njeno srce.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako ističe udvarači su joj ostavljali cvijeće na kolima, poput Romea se peli na njen balkon, a pojedini su zbog ljubavi noći provodili u liftu njene zgrade. Kada je upoznala Grka Simeona Ocomokosa, udvarači su se prorijedili, ali Suzana Mančić se i dalje sa setom prisjeća vremena sa početka njene karijere.

"Jedan moj udvarač je izigravao Romea, pa se popeo na balkon moje sobe. To je stvarno bilo ludo! Dešavalo se da su neki spavali u mom liftu, dok su čekali da se vratim kući. Mnogi su ostavljali cvijeće na mojim kolima.... To nisu bili neki nepoznati ljudi ili ludaci sa ulice, već muškarci s kojima sam kasnije bila u vezi, kojima je bilo stalo do mene. Zato su birali tako originalne načine da mi to pokažu", prisjetila se voditeljka i dodala da joj je krivo jer joj se muškarci više ne udvaraju na taj način.

Pored toga što je napravila zavidnu karijeru, Suzana je imala dosta uspjeha i na ljubavnom planu. Voditeljka se 1989. godine udala za Nebojšu Kunića, bubnjara kultne grupe "Sedmorica mladih", sa kojim ima ćerke Teodoru (30) i Nataliju (27).

"Pamtim niz malera koji su nam se desili pred vjenčanje. Mladoženja je dvije nedjelje pred svadbu slomio nogu. Doktor Sloba Ivanović mu je na dan vjenčanja skinuo gips u kadi našeg kupatila. Onda je moj tata pao niz stepenice dok je nosio svadbenu tortu i završio je u Hitnoj. Bez obzira na sve, bilo je to veselje za pamćenje", ispričala je Suzana, koja se od muzičara razvela poslije osam godina braka:

"Naravno da su uslijedili dani preispitivanja, da li sam donijela pravu odluku. Ali sam se trudila da pred djecom nikada ne govorim protiv njihovog oca. Ja sam jaka, stabilna i vrijedna žena. Sve u životu sam stekla sama, pa sam poslije razvoda preuzela sve obaveze. I nije mi bilo teško, i nisam se pokajala. Dala sam sve od sebe da budem stroga majka, ali mi nije svaki put uspijevalo. Jer djecu moraš u isto vreme da naučiš redu, lijepom ponašanju, a s druge strane moraš da im pružiš ljubav i nežnost. Smeta mi što se danas mnogo govori o pravima djeteta, a zaboravlja se na njihove obaveze.

Nekoliko godina nakon razvoda, 2000. godine Suzana je upoznala svog sadašnjeg muža, Grka Simona Ocomokosa, i od tada živi na relaciji Beograd - Atina.

"Moj i Simonov prvi sastanak je bio režiran. Zajednički prijatelj je procijenio da bismo bili dobar spoj i nije pogriješio. Simica je dobar čovjek, pravičan, nežan i brižan... Poslije 18 godina zabavljanja i suživota, nas dvoje smo se vjenčali 2018. godine u Grčkoj. Moje ćerke su odrastale uz Simeona, a i njegova djeca uz mene. Mi smo jedna velika lijepa porodica", ispričala je Suzana.

