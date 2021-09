ZAHTIJEVALA JE OD MUŽA DA ME OTPUSTE! Jovana Jeremić žestoko ODBRUSILA Didi J - Parama ne može da kupi ljubav naroda

Poručila pjevačici da nikada neće biti zvijezda u Srbiji.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Lepa i Srećna/Screenshot

Jovana Jeremić gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića gdje je otkrila da joj je prijetio muž pjevačice Didi Janković, jer je gostovala u njenoj emisiji svega 3 minuta!

Nakon toga oglasila se Didi koja istakla da njen muž "nema pojma ko je Jovana", kao i da se u emisiji pojavila samo kako bi joj "podigla rejting". Sada se Jovana ponovo oglasila i odgovorila pjevačici.

"Želim da se osvrnem na ovaj dio da je Dijana Janković došla u moju emisiju da mi podigne rejting, kako je izjavila. Dijana Janković Didi je vanredno ubačena u 22 časa prethodne večeri, kada me je moj nadređeni pozvao i rekao mi da je ubacim. Dakle, uopšte nije bila planirana, već me je moj nadređeni zvao na insistiranje njenog muža da ona gostuje. Ja sam mu tada rekla da je meni glavni gost Miki Mećava koji je tada izašao iz bolnice nakon dugog oporavka od korona virusa, čovjek je jedva preživio i željela sam da prenese svoju priču. Osim toga, Miki Mećava je zvijezda za Dijanu Janković", započela je Jovana koja je zatim objasnila zbog čega je došlo do sukoba:

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

"Dijana je došla u emisiju i bila tri minuta u programu, a Miki 15 minuta, što je nju očigledno pogodilo, te je zahtjevala od svog muža da pozove mog nadređenog i da traži da me otpuste. Da nisam imala izgrađeno ime, ja bih zbog ovoga dobila otkaz", zaključila je voditeljka pa nastavila:

"Dijana mora da shvati da parama može da kupi Dior i Šanel, ali ne i ljubav naroda, popularnost i gledanost. U Americi može da kupi popularnost, što vidim i čini, ali ovdje ne. S druge strane, mene narod voli zbog toga što sam prirodna i zato što sam na pošten način, sama, zaradila sve što imam. Ja imam ljubav naroda. A Dijana ne samo da to pokušava parama da kupi, jer je navikla da kroz život kada ne može kvalitetom, ide kvantitetom, već te pare, čak, nisu njene nego muškarca za kojeg se udala", naglasila je Jovana koja je porukom javnosti, ali i bračnom paru završila svoje izlaganje o incidentu:

"Sada vam je jasno da je laž da je Dijana u moju emisiju došla da bi podigla šer. Dijana nikada neće biti zvijezda u Srbiji. A, njen suprug i ona bi trebalo da budu srećni što ja o ovome nisam govorila ranije", zaključila je Jovana Jeremić.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel