Lepa Lukić ispričala kako je uhvatila supruga u prevari.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Lepa Lukić provela je sedam godina u braku sa slavnim menadžerom Vladom Perovićem, a pjevačica nije krila da ga je jednom prilikom uhvatila u prevari.

Kako je objasnila, supruga je slagala da ide na put, a kada se iste večeri vratila u stan - imala je šta da vidi.

Njegovu ljubavnicu je bez odjeće izbacila napolje, a jednom prilikom je do detalja otkrila kako je sve izgledalo:

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pjevam. Odvezao me je do aerodroma... Cmok, cmok. Ja k'o bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odjeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i otjerala je napolje", ispričala je jednom Lepa za Kurir.

Vidi opis GOLOGUZU SAM JE IZBACILA NAPOLJE! Lepa Lukić uhvatila supruga usred akcije sa drugom - "Molila me da joj dam odjeću!" lepa lukić Lepa Lukić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Lepa Lukic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/AmiG Show/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Emisija Premijera/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovako izgleda bivši suprug Lepe Lukić:

Izvor: YouTube/ Goli Zivot TV HAPPY /printscreen