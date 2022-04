NE MOŽEŠ DA PEVAŠ U GAĆAMA! Lepa Lukić održala bukvicu mladoj pevačici - tek je upoznala i odmah joj sasula sve u lice!

Lepa Lukić je mladoj zvezdi Granda skrenula pažnju nekim savetima za ponašanje na sceni, te otkrila šta nikako ne bi trebalo da radi.

Izvor: YouTube/Grand Online

Lepa Lukić je najduže prisutna na muzičkoj sceni i stekla je bogato iskustvo tokom uspešne karijere, koja i danas traje istim intenzitetom. Mlađim koleginicama često deli savete i uvek iznosi iskreno mišljenje, pa je i sada bila bez dlake na jeziku dok je komentarisala mladu pevačicu Zoranu Mićanović.

Lepa se prvo prisetila svojih početaka, kada je imala samo 16 godina, s koliko je u muzičke vode uplovila i mlada zvezda Granda, koja danas ima 17.

"Mora narod da te prihvati i da te održi, da budeš u venama narodu, da budeš normalna, pri zemlji,da ti ne bude gologuzje u prvom planu, a glas u drugom. Gledaj da vežbaš, da učiš od nas koji smo napravili karijeru. Ne možemo mi da uzmemo prut, pa da bijemo narod da nas podržava punih 50 godina. Treba ti glas i da stalno radiš na tome da ti pevanje bude u prvom planu, pa onda sve drugo", poručila joj je Lepa Lukić, koja je pevačicu upoznala u Grandovoj emisiji u kojoj su gostovale.

"Možeš da se oblačiš mladalački, ali ne valja da pevaš u kostimu i gaćama. Eto, dajem ti savet da se oblačiš tako mladalački, kao devojka od 17 godina, sigurno se nećeš tako oblačiti sa 100. Budi tačna, profesionalna i broj jedan. Ja mislim da sam ostala broj jedan, jer me narod voli jer sam pri zemlji. Nikad nisam dizala nos i govorila 'Ja sam zvezda', to mora narod da kaže, džabe meni da ja to vičem, ako narod tako ne misli", iskrena je bila Lepa Lukić.

