ŠTA SVE POSJEDUJE FOLK MILIONERKA? Branka Sovrlić podijelila svu intimu - "Nešto smo naslijedili, a nešto i ZARADILI!"

Branka Sovrlić nikad iskrenije o svom privatnom životu, ali i bogatstvu o kojem se često priča.

Izvor: Instagram/branka_sovrlic

Pjevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih pjevačica na estradi, a o svom privatnom životu, naročito bogatstvu rijetko kada govori za medije. Ipak, sada je napravila presedan!

Ona je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal" u kojoj je otvorila dušu i govorila o brojnim aktuelnostima i nepoznatim detaljima o njoj, ali i njenoj karijeri.

Ovom prilikom Branka se prisjetila i početka svoje karijere i kako je upoznala svog sadašnjeg supruga, tadašnjeg menadžera.



"Upoznala sam ga 1980. godine, nastupala sam sa Miletom Kitićem na moru, došao je moj suprug da preuzme orkestar da krene na turneju sa Tomom Zdravkovićem, koji je tada snimio pesmu 'Hej Branka', sasvim slučajno. Od tada smo zajedno, video me i rekao: 'Ili moja, ili ničija'", priča Branka.

"Moj muž je iz Sarajeva, živeli smo u Beogradu, bio je teži period baš kada sam imala solističke koncerte, na ploči sam imala tri hita. Napravio mi je koncert u Hali sportova, to je bilo prepuno, on mi je bio menadžer. Sve sam obišla, nekada i po tri solistička koncerta dnevno, preko sto iza sebe. Mi smo pravi spoj", dodala je.

Potom se dotakla i svog bogatstva, te otkrila i šta sve posjeduje:

"Ne gledam na to tako, imamo dva restorana... Imam dva stana, i stan i kuću u Sarajevu. Nešto smo nasledili nešto zaradili, nemam poroka, pored krpica volim da imam i lepu kuću. To je bilo davno kada sam bila opljačkana, nema nijednog pevača koji nije opljačkan, slikala sam to i posle. Gledaoci su tražili da vide, to je njima interesantno, snimili su", objasnila je.