Pevačice o ukidanju prava na abortus u Americi - ona se jedina slaže!

Jovana Jeremić, Maja Nikolić, Goca Božinovska, Kija Kockar i Olja Karleuša iznele su svoje mišljenje o zakonu koji ženama u Americi ukida pravo na abortus.

Jedna od glavnih tema širom sveta poslednjih dana je da će žene u SAD izgubiti zakonsko pravo na abortus, nakon što je Vrhovni sud poništio presudu od pre 50 godina kojom je u čitavoj državi legalizovan prekid trudnoće.

Neki su ovim zakonom oduševljeni, a neki oštro osuđuju ovaj postupak suda, a povodom ove odluke oglasile su se i domaće zvezde.

Voditeljka Jovana Jeremić nije krila da se iznenadila kada je čula ovu vest. Ona tvrdi da je ovaj zakon potpuno nerazuman i da mora da se promeni.

"Iznenadila sam se, jer je Amerika kolevka demokratije, jako mi je čudna takva odluka. To mora da se promeni. Nerazumno je ženi ukidati pravo na abortus iz razloga što na taj način uzimaš ženi pravo da odlučuje o svom životu, jer ta žena treba da rodi to dete i da o njemu brine. Ovom odlukom neće iskoreniti abortus. Žene neće prestati da rade abortus. Samo će da se poveća broj ilegalnih abortusa koji će dovesti do toga da će žene umirati u nehumanim uslovima".

Pevačica Maja Nikolić se ne slaže sa voditeljkom. Ona je rekla da zakon o zabrani abortusa podržava svim srcem.

"Najveći greh na svetu, najveća monstruoznost je ubiti dete koje ne može da se brani. Nije bitno koja nedelja trudnoće je u pitanju. Podržavam zakon o zabrani abortusa svim srcem. Zbog čedomorstva se i dešavaju sve ove nesreće naroda, ratovi, katastrofe, svetski ratovi... Sve nesreće i nevolje cele civilizacije se upravo dešavaju zbog čina čedomorstva... To je gnusniji zločin nego ubistvo u logoru. Ubiti nedužno dete... To je duša koja je poslata od Boga, a ljudi ubijaju nedužnu dušu koja ne može da se brani", rekla je Maja Nikolić.

Njene koleginica, Goca Božinovska, misli da je ukidanje prava na abortus apsolutno nepravedno prema ženama.

"Nikada nisam imala abortus, troje dece sam rodila, volim decu... Ali ukidanje prava na abortus je nepravedno prema ženama. Međutim, ne mogu ni žene da shvatim. Kako to da ne želi trudnoću, a ostane trudna? Toliko je sredstava za kontracepciju, i spirala, i tableta... Nije za sve muškarac kriv i žena je, ako ništa drugo, taj zakon će ih možda naterati da više vode računa".

Pevačica Kija Kockar, slaže se sa Gocom i ističe da se nada da ovaj zakon nikada neće doći na snagu u Srbiji.

"Žena može, treba i mora da ima pravo da radi sa svojim telom šta god želi i to ne može niko da joj zabrani. Nadam se da nikome u neće pasti na pamet da predloži taj zakon u Srbiji. Žensko telo je jedno božanstvo i pripada samo njoj. Što se tiče toga do koje nedelje treba uraditi abortus, to već ne znam, nisam kompetentna, to bolje znaju doktori, ali nisam za potpunu zabranu".

Olja Karleuša smatra će ovaj zakon doneti više štete nego koristi.

"To su vrlo lične stvari. Potpuno je legitimno pravo žene da uradi ono što misli da treba. Ali ta zabrana može samo da dovede do neregularnosti u tim stvarima. Tražile bi se alternative, klinike koje će to uraditi mimo pravila i mimo zakona. A onda će doći do gorih problema i posledica. Ne treba biti isključiv po tom pitanju, moraju da postoje izuzeci", rekla je pevačica.