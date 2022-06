MAJA JE BEŽALA SA ČASOVA DA BI SNIMALA PESME ZA PARE: Čeda Čvorak nakon skandala u emisiji progovorio o pevačici!

Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak, tvrdi da je sa Majom Marković ostao u dobrim odnosima nakon njenog napuštanje grupe i da mu nije jasno zbog čega je ona iznosila prljav veš o njihovoj saradnji kada su se rastali prijateljski.

Čeda Čvorak se prisetio početka saradnje sa Majom i otkrio da joj "nikada ništa loše nije uradio", uprkos skandalu koji se odigrao na Kurir televiziji kada je Markovićeva napustila studio.

"U Loznici sam 1998. u studiju upoznao Maju Marković. Ona je tada, kao učenica drugog razreda srednje škole, pobegla sa časova da mi otpeva prateće vokale za pare. Tako je počela s radom popularna Luna".

On je priznao da je sa Majom njegova muzička grupa postigla najveći uspeh, a za odnose s njom ni sam ne zna zašto su poremećeni jer su se, kako tvrdi, rastali kao ljudi, da bi ona nakon mnogo godina otkrila da mu je ipak nešto zamerila.

"Lunin najveći hit 'Drugarice' je bio na prvom mestu u ovom delu Evrope, a na drugom Santana s hitom 'Marija'. Niko nam nije verovao kad su u Sloveniji objavili te rang-liste. Luna nikad nije radila tezge, svadbe, punoletstva, nije bilo bakšiša. Ja sam postavio ta pravila. Bili su to koncerti, klubovi, diskoteke, kupi se karta, dva sata pevamo i to je to. Nikad nismo imali neprijatne situacije. U pevačice sam ulagao sve i živeo sam za to, sa Majom se desio najveći uspeh" priča muzičar za Republiku i dodaje:

"Maja je otišla samovoljno iz grupe. Bilo je raznih naslova, ali sve same laži. Nije bila neko ko se mogao prevariti, ona je bila instalacija grupe i do poslednjeg trenutka ispoštovana je svakim dinarom. Jedna TV kuća je pokušala, kad ju je ugostila u emisiji, da sa mnom, kao iznenađenjem, možda iznedri naš novi početak, neki koncert ili nešto slično, ne znam, ali ona je napustila studio čim me je ugledala. 'Dobri smo, ali ne toliko da budemo zajedno u istoj emisiji', to su bile njene reči, nakon čega je na društvenoj mreži napisala status: "Ko drugom jamu kopa, u nju upada", e pa da ja njoj sada poručim: 'Majo, niko ti nije kopao nikakvu jamu, bilo je sve ljudski i pozitivno, dabogda meni kopali tako jamu kao što su tebi kopali, ja posebno, sve je bilo afirmativno, ako je neko drugi imao neku zlu nameru, to je do njega'. Ako sam uradio nešto loše za 16 godina rada s njom, trebalo je da mi kaže, ako sam prekršio zakon, postoje procesi, zašto nisam u zatvoru?! Kunem se bogom da njoj i njenom mužu, mom muzičaru, nisam učinio ništa loše, samo dobro".

