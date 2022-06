ŠTA SVE POSJEDUJE MIŠA GROF? U svađi sa snahom oko imovine, a spisak je PODUŽI - 18 stanova, grobnica od POLA MILIONA €!

Miša Grof u izjavi za medije otkrio samo dio onoga što posjeduje, a spisak je i te kako dugačak.

Vitor Ristović, poznatiji Miša Grof, počeo je rat oko nasledstva, odnosno imovine sa udovicom pokojnog sina, voditeljkom Nikolinom Pišek.

Nakon što su dali četrdeset dana preminulom Vidoju Ristoviću, otpočelo je njihovo javno prepucavanje oko nekretnina, umjetnina i novca. Navodno je Miša naveo da ona "nije došla na pomen preminulog muža, već kako bi tražila pare", a potom se oglasila Nikolina i ispričala kako njen svekar navodno pokušava da prisvoji svu imovinu, kao i da se "srami njegovog ponašanja".

Kako je Miša Grof rekao za Kurir, sve nekretnine se vode na njega jer ih je i on naslijedio od svog djeda. Tom prilikom je otkrio i šta sve posjeduje.

"Ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je restitucijom oduzeto mom djedu i vraćeno meni. Naslijedio sam grobnicu na Novom groblju koja vrijedi pola miliona eura, koja je od mermera i bronze. Sve se vodi na mene", rekao je Miša Grof, pa dodao da je njegov pokojni sin skupljao antikvitete, koje će pokloniti najvjerovatnije istorijskom muzeju. Miša je dodao i da je imao šest galerija, antikvarnice...

Miša Grof, kako su pisali mediji, takođe u svom vlasništvu ima impozantne umjetnine, kao i umjetničke slike vrijedne i po 100.000 eura.

"Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Pokloniću to istorijskom muzeju ili bilo kom drugom ko će da napravi legat od toga. Neću valjda da dozvolim da ti antikviteti, koje je on volio, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje. On ih jeste volio i jeste ih kupovao, ali ne sa njenim novcem, nego sa mojim. U životu sam imao 6 galerija, antikvarnice, stanove.... To je sve novac koji sam ja njemu davao", rekao je.

Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini u salonu za masažu, a iza sebe je ostavio dvije ćerke Unu Sofiju koju je dobio s Nikolinom i Mateu koju je dobio iz prvog braka s Lanom. Vidoje je sahranjen na Novom groblju u Beogradu, gdje je nedavno održan pomen povodom 40 dana od njegove prerane smrti.

Na sahrani Miša Grof i Nikolina se nisu odvajali, iako se tada spekulisalo da nisu u dobrim odnosima.

